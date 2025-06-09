12 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! Serinlemek İçin Girdiği Baraj Gölünde Boğuldu

Elazığ’da 12 yaşındaki Mehmet Furkan A. feci şekilde hayatını kaybetti. Serinlemek için baraj gölüne giren küçük çocuk kayboldu, yaptığı arama çalışmalarıyla bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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12 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! Serinlemek İçin Girdiği Baraj Gölünde Boğuldu
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Acı olay, Elazığ’da merkez Güzelyalı Köyü mevkiinde Keban Baraj Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle piknik yapan Mehmet Furkan A. (12) serinlemek için iskele bölgesinden suya girdi.

Kısa süre içeriden gözden kaybolan çocuk, yüzme bilen vatandaşların araması sonucu yaklaşık 30 dakika sonra iskelenin derin yerinde bulunarak çıkarıldı. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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