SSK, BağKur, Emekli Sandığı... 2000 Öncesinde Dikkat! Emekli Maaşına 3 Bin Lira Ekliyor: O Tarihi Kaçıran Yandı

İşte emeklilik maaşını yukarı çekmenin 3 önemli yolu:

1. Brüt Ücreti Yüksek Bildirmek Avantaj Sağlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşını hesaplarken çalışanın prim günü kadar, SGK’ya bildirilen brüt ücretini de dikkate alıyor. Bu nedenle özellikle emekliliğe az bir süre kala, brüt maaşın mümkün olduğunca yüksek bildirilmesi bağlanacak emekli maaşının da aynı oranda yükselmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre, asgari ücrete yakın kazançla prim ödeyen bir çalışanın maaşı, brüt kazancı yüksek bildirilen birine kıyasla ciddi oranda düşük kalıyor. Bu nedenle işverenle görüşülerek son dönemdeki kazanç bildirimlerinin yukarı çekilmesi, emeklilik gelirinde doğrudan artış anlamına geliyor.