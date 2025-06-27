SSK, BağKur, Emekli Sandığı... 2000 Öncesinde Dikkat! Emekli Maaşına 3 Bin Lira Ekliyor: O Tarihi Kaçıran Yandı
Emeklilik hazırlığı yapan milyonlarca vatandaş için maaş hesaplamalarında önemli detaylar gündeme gelmeye başladı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren konuyu uzmanlar açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, emeklilik dilekçesinin zamanlamasından SGK’ya bildirilen kazanca kadar pek çok unsurun, emekli aylığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Doğru adımlar atıldığında her ay binlerce liralık ek gelir elde etmek mümkün. Peki emeklilik maaşı nasıl yükseltilir?
İşte emeklilik maaşını yukarı çekmenin 3 önemli yolu:
1. Brüt Ücreti Yüksek Bildirmek Avantaj Sağlıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşını hesaplarken çalışanın prim günü kadar, SGK’ya bildirilen brüt ücretini de dikkate alıyor. Bu nedenle özellikle emekliliğe az bir süre kala, brüt maaşın mümkün olduğunca yüksek bildirilmesi bağlanacak emekli maaşının da aynı oranda yükselmesini sağlıyor.
Uzmanlara göre, asgari ücrete yakın kazançla prim ödeyen bir çalışanın maaşı, brüt kazancı yüksek bildirilen birine kıyasla ciddi oranda düşük kalıyor. Bu nedenle işverenle görüşülerek son dönemdeki kazanç bildirimlerinin yukarı çekilmesi, emeklilik gelirinde doğrudan artış anlamına geliyor.
DİLEKÇE TARİHİ BİNLERCE LİRA FARK YARATABİLİR
Emekli olmak isteyenlerin, SGK’ya başvuru yaptığı tarih maaşın hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor. Özellikle dilekçenin verildiği ayda uygulanan “güncelleme katsayısı”, bağlanacak maaşı doğrudan etkiliyor.
Yanlış bir zamanda verilen dilekçe, emekli aylığında aylık bazda yüzlerce lira kayba neden olabilirken, doğru tarihte yapılacak başvuru ile bu fark ciddi bir kazanca dönüşebiliyor. Bu nedenle özellikle yılın ilk ve ikinci yarısında yapılan maaş zamları dikkate alınarak dilekçenin verilmesi öneriliyor.
ZAM DÖNEMLERİNİ TAKİP EDİN
Emekli aylıkları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artırılıyor. Bu zam oranları, başvuru yapıldıktan sonra bağlanan maaşın seviyesi üzerinde belirleyici oluyor. Dolayısıyla, zam dönemlerinin hemen öncesinde değil, sonrasında başvuru yapılması, daha yüksek maaş alınmasını sağlayabiliyor.
Uzmanlar, emeklilik başvurusunun zam oranlarının belli olmasının ardından yapılmasını önererek, bu sayede yeni oranların maaşa yansımasının garantilenebileceğini ifade ediyor.
BAĞLAMA ORANLARI DA ETKİLİ
Emekli aylığını belirleyen faktörlerden biri de çalışılan döneme göre değişiklik gösteren bağlama oranı. Bu oranlar, şu şekilde sıralanıyor:
2000 öncesi çalışma: Yüksek oran (yaklaşık %3,5)
2000–2008 arası: Orta seviye (yaklaşık %2,5)
2008 sonrası: Düşük oran (yaklaşık %1)
Özellikle 2000 öncesi prim ödemesi fazla olan sigortalılar, daha yüksek maaş alma avantajına sahip. Bu nedenle geçmiş prim günlerinin yeniden gözden geçirilmesi, emeklilik planlaması açısından büyük önem taşıyor.