Hasat Yapmadan Servet Kazanıyorlar: Daldan Koparıp Yere Atıyorlar, Günlük 1200 TL Kazanıyorlar
Bursa’nın Gürsu Ovası’nda şeftali ve armut ağaçlarında verimi artırmak için yapılan tekleme çalışmasında, işçiler dallardaki fazla meyveleri tek tek koparıp yere atıyor. Günde 8 saat çalışanlar 1200 TL yevmiye alıyor.
Kaynak: İHA
Bursa’nın meyve üretim merkezlerinden Gürsu Ovası’nda, şeftali ve armut bahçelerinde “seyreltme” olarak bilinen tekleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu işlemle hem meyve kalitesinin artırılması hem de ağaçların zarar görmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bahçelerde çalışan tarım işçileri ise günde ortalama 8 saatlik mesai karşılığında 1200 TL yevmiye alıyor.
DALINDAN KOPARIP YERE ATIYORLAR
Temmuz ayında başlayacak hasat öncesi yürütülen seyreltme işlemiyle, meyve dallarındaki aşırı yük hafifletiliyor. İşçiler, olgunlaşmamış ve küçük meyveleri ayıklayarak hem verimi hem kaliteyi artırıyor. Özellikle santa maria armudu, deveci armudu, şeftali ve nektarin türlerinde yoğunlaşan bu işlem, üreticilere ek maliyet getiriyor ancak yüksek gelir potansiyeli sağlıyor.
Bu yıl Gürsu Ovası'nda yaklaşık 45 bin ton santa maria armudu, 50 bin ton deveci armudu ve 15 bin ton civarında şeftali ile nektarin rekoltesi bekleniyor.
"AĞAÇTAKİ YÜKÜ DENGELİYORUZ"
Yıllardır bu işte çalışan Trabzonlu Mehmet Maraba, sabah 07.00’de başladıkları mesailerinin akşam 17.00’ye kadar sürdüğünü ve öğle arası ile birlikte gün içinde kısa molalar verdiklerini anlattı. Maraba, "Ağaçtaki meyve yükünü azaltarak dalların kırılmasını önlüyoruz. Küçük meyveleri koparıp atıyoruz. Kaliteli ve iri meyve elde edilmesi için bu şart" dedi. Hasat dönemine göre daha az dikkat gerektiren bu işte ürün zarar görmeden sadece yere bırakılıyor. Maraba, bu yıl günlük 1200 TL kazandıklarını da vurguladı.
MALİYETLER YÜKSELİYOR
Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, tekleme işleminin üreticiye maliyet yükü getirdiğini belirterek, "Armut için kilogram başına 2,5 TL’ye kadar, şeftalide ise 1,5-2 TL arasında maliyet oluşuyor. Örneğin 500 tonluk bir armut üretiminde sadece tekleme maliyeti 1 milyon 250 bin TL’yi bulabiliyor" açıklamasında bulundu.