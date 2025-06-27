Hasat Yapmadan Servet Kazanıyorlar: Daldan Koparıp Yere Atıyorlar, Günlük 1200 TL Kazanıyorlar

DALINDAN KOPARIP YERE ATIYORLAR

Temmuz ayında başlayacak hasat öncesi yürütülen seyreltme işlemiyle, meyve dallarındaki aşırı yük hafifletiliyor. İşçiler, olgunlaşmamış ve küçük meyveleri ayıklayarak hem verimi hem kaliteyi artırıyor. Özellikle santa maria armudu, deveci armudu, şeftali ve nektarin türlerinde yoğunlaşan bu işlem, üreticilere ek maliyet getiriyor ancak yüksek gelir potansiyeli sağlıyor.

Bu yıl Gürsu Ovası'nda yaklaşık 45 bin ton santa maria armudu, 50 bin ton deveci armudu ve 15 bin ton civarında şeftali ile nektarin rekoltesi bekleniyor.