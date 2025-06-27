En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı! İşte Masadaki Zam Senaryoları...

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasına günler kala hükümet, en düşük emekli maaşı için düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Şu an 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının, 16 bin 900 TL’ye çıkarılması gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda hazırlık yaptıklarını duyurdu.