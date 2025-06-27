En Düşük Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı! İşte Masadaki Zam Senaryoları...
En düşük emekli maaşı için zam çalışmaları başladı, yeni maaş temmuzda netleşecek. Hükümet hem enflasyona bağlı hem de bağımsız zam senaryolarını masaya yatırdı. 4 milyon emekliyi ilgilendiren artışın Meclis’te torba yasaya eklenerek yasalaşması bekleniyor.
Kaynak: Sabah
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasına günler kala hükümet, en düşük emekli maaşı için düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Şu an 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının, 16 bin 900 TL’ye çıkarılması gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda hazırlık yaptıklarını duyurdu.
Yeni maaş düzenlemesi için 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri temel alınacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon artışı yüzde 15,09 olarak açıklandı. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,5 civarında olması bekleniyor ve bu durumda en düşük maaş 16 bin 900 TL'ye yükselebilir.
MASADAKİ ZAM SENARYOLARI
Ancak hükümetin masasında enflasyondan bağımsız zam senaryoları da bulunuyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın ve Önder Yılmaz'ın haberine göre, yüzde 20 zam yapılması halinde maaş 17.363 TL'ye, yüzde 25 zamda 18.086 TL'ye, yüzde 30 zamda ise 18.810 TL'ye ulaşabilecek. Zam oranları 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verisiyle netleşecek.
11 TEMMUZ'A KADAR YASALAŞABİLİR
AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 4 milyon emeklinin en düşük maaş aldığını belirtti ve bu grubun gelirini artırmak için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi. Yeni düzenlemenin bütçeye yaklaşık 60 milyar TL ek yük getireceği hesaplanıyor. Yasal düzenlemenin Meclis’te torba tekliflerden birine eklenerek 11 Temmuz’a kadar yasalaşması planlanıyor.
ESNAF VE ÇİFTÇİLERE ERKEN EMEKLİLİK
Öte yandan Bağ-Kur’lular için emeklilik prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e indirilmesi konusunda da yeni bir düzenleme gündemde. Bakan Işıkhan, bu konuda takvimin henüz netleşmediğini ifade etti. Tasarı Meclis’e sunulursa küçük esnaf ve çiftçilere 5 yıl erken emeklilik imkânı doğacak.
Kamu işçileri için ise toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren görüşmelerde yeni zam teklifinin bugün sunulması bekleniyor. TÜHİS’in 2025 için ilk altı aya yüzde 20, ikinci altı aya yüzde 10 oranında zam teklifi hazırlığında olduğu konuşuluyor.