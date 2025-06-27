Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte

4 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Avukat Mustafa Zafer, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karışmanın ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bu eylemlere farkında olmadan bile dahil olan kişiler, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Ayrıca, hesaplarına gelen tutarın iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları da mümkündür."