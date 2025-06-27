Bankalar Alarm Verdi: Kredi Kartı Kullananlar Şokta! Borcu Olan Herkes Tetikte
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Dolandırıcılar, "kart borcunuzu kapatalım" vaadiyle kredi kartı borçlularını hedef alıyor. Kara para ile ödeme yaparak mağdurları suça ortak eden çetenin yöntemi saniyeler içinde büyük zarara yol açıyor.
Kaynak: NTV
Dolandırıcılar, ekonomik zorluklarla boğuşan kredi kartı borçlularını hedef alarak yeni bir tuzakla ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden "kart borcunuzu kapatalım" vaadiyle iletişime geçen sahtekarlar, aslında mağdurları kara para aklama suçuna ortak ediyor. Yetkililer, saniyeler içinde büyük bir mağduriyet yaşanabileceği konusunda uyarıyor.
KREDİ KARTI BORCU OLANLAR HEDEFTE
Son dönemde sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanan dolandırıcılar, borç batağındaki vatandaşlara ulaşıyor. "Faiz affı" ya da "tam borç kapatma" gibi cazip vaatlerle kandırılan kişiler, gönüllü olarak kredi kartı ve kimlik bilgilerini paylaşınca farkında olmadan büyük bir suçun parçası haline geliyor.
Dolandırıcılar, mağdurların kredi kartı borçlarını yasa dışı yollarla yani kara para kullanarak ödüyor. Böylece hem kart sahibini suça ortak ediyor hem de kendi suç ağlarını gizliyor.
4 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Avukat Mustafa Zafer, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karışmanın ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu:
"Bu eylemlere farkında olmadan bile dahil olan kişiler, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Ayrıca, hesaplarına gelen tutarın iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları da mümkündür."
DİJİTAL DOLANDIRICILIKTA ARTIŞ SÜRÜYOR
Adalet Bakanlığı'nın 2024 verilerine göre, hırsızlık olayları yüzde 2 azalırken, nitelikli dolandırıcılık suçları yüzde 41 oranında artış gösterdi. Uzmanlar, bu artışın büyük kısmının sosyal medya ve dijital ortamlarda gerçekleştirilen organize dolandırıcılıklardan kaynaklandığını ifade etti.
BİLGİLERİNİZİ SAKIN PAYLAŞMAYIN
Uzmanlar, özellikle sosyal medya üzerinden gelen borç yapılandırma, faiz affı ya da borç kapatma tekliflerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kredi kartı ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, dolandırıcılığın önüne geçmenin ilk ve en etkili yolu olarak öne çıkıyor.