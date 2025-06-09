Şanlıurfa’da Amca Dehşeti! Borç Para Yüzünde Yeğenini Katletti

Şanlıurfa’da amca-yeğen arasındaki 'borç para' meselesinde kan döküldü. Amca Mesut K., tartıştığı yeğenini silahla vurarak katletti.

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Şanlıurfa’da Amca Dehşeti! Borç Para Yüzünde Yeğenini Katletti
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Dehşet veren olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Alıncık kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Amca Mesut K. ile yeğeni Halil K. (26) arasında borç para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YEĞENİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, amca Mesut K., silahla yeğenine ateş açtı. Halil K. hayatını kaybederken, amca ise olay yerinden kaçtı. Halil K.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan amcanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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