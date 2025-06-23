Manisa'da Anne Vahşeti! Kızını Boğarak Öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir 'anne', tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Cani anne gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da Anne Vahşeti! Kızını Boğarak Öldürdü
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Kan donduran cinayet, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R.B. (50) ile kızı Cemre B. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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