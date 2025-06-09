Bir Gün Arayla Aynı Kabus! Kardeşler İki Gün Üst Üste Hastanelik Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Ebru U. (24) yaralandı. Motosiklet sürücüsü Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı.

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Bir Gün Arayla Aynı Kabus! Kardeşler İki Gün Üst Üste Hastanelik Oldu
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Kaza, öğle saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. Kenan A. (61) yönetimindeki 16 AUR 923 plakalı otomobil ile Altay Ç.'nin (41) kullandığı 09 AOR 745 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında bulunan Altay Ç.'nin kardeşi Ebru U. hafif yaralandı.

DÜN DE AYNI YERDE KAZA YAPMIŞLAR

Ebru U. ayakta tedavi edilirken, Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı. Evli olan Ebru U.'nun dünkü kazada da hafif yaralandığı, tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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