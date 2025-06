Trump Duyurdu: İsrail ve İran Ateşkes Konusunda Anlaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında yaklaşık iki haftadır süren ve dünya genelinde büyük endişe yaratan çatışmaların sona erdiğini açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı duyuruda, iki tarafın "tam ve kapsamlı bir ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

İŞTE ATEŞKESİN UYGULAMA TAKVİMİ

Trump’ın açıklamasına göre, İran ateşkesi derhal başlatacak, İsrail ise yaklaşık 12 saat sonra bu sürece dahil olacak. Böylece toplamda 24 saatlik bir geçiş sürecinin ardından, "12 Günlük Savaş" olarak nitelendirilen çatışmalar resmi olarak sona erecek.

"Her ateşkes süresi boyunca taraflar barışçıl ve saygılı kalacaktır. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerleyeceğini varsayıyoruz, ki öyle olacaktır" diyen Trump, tarafların kalan görevlerini tamamlamaları için de yaklaşık 6 saatlik bir süre öngörüldüğünü belirtti.

'YILLARCA SÜREBİLİRDİ AMA SONA ERDİ'

Trump, mesajında iki ülkeyi gösterdikleri "dayanıklılık, cesaret ve zeka" için tebrik etti ve "İsrail ve İran’ı, '12 Günlük Savaş'ı sona erdirmek için gösterdikleri kararlılıktan dolayı kutluyorum. Bu savaş yıllarca sürebilir, tüm Ortadoğu’yu yok edebilirdi. Ama olmadı ve asla olmayacak" ifadelerine yer verdi.

'TANRI DÜNYAYI KORUSUN'

Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Tebrikler herkese! İsrail ile İran arasında, yaklaşık 6 saat sonra (her iki taraf da devam etmekte olan son görevlerini tamamladıktan sonra) tam ve kapsamlı bir ateşkes üzerinde tamamen anlaşmaya varılmıştır! Ateşkes 12 saat sürecektir ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır! Resmi olarak, ateşkesi ilk başlatacak olan İran’dır ve 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese başlayacaktır. 24. saatin sonunda ise, '12 Günlük Savaş'ın resmen sona erdiği dünya tarafından selamlanacaktır.

Her ateşkes süresince diğer taraf sükunet içinde ve saygılı kalacaktır. Her şeyin planlandığı gibi gideceği varsayımıyla ki gidecek her iki ülkeyi, İsrail ve İran’ı, bu savaşı sonlandıracak dayanıklılığı, cesareti ve zekâyı gösterdikleri için tebrik etmek istiyorum. Bu savaş yıllarca sürebilir, tüm Orta Doğu’yu yok edebilirdi, ama öyle olmadı, ve asla olmayacak! Tanrı İsrail’i korusun, Tanrı İran’ı korusun, Tanrı Orta Doğu’yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun ve tanrı dünyayı korusun!"

Kaynak: Haber Merkezi