İran'ın ABD Üssüne Saldırısı Sonrası Trump'tan İlk Açıklama: 'Tebrikler Dünya, Şimdi Barış Zamanı'

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Donald Trump, İran'ın Katar'daki El-Udeyd ABD Üssü'ne düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. İran’ın ABD’nin nükleer tesislere yönelik operasyonuna verdiği askeri yanıtın "beklendiği gibi oldukça zayıf" olduğunu belirten Trump, "İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz de bunu bekliyorduk" dedi.

İran’ın Katar’daki ait El-Udeyd Üssü’ne düzenlediği saldırıda 14 füze fırlattığını, 13’ünün engellendiğini ve 1’ine tehdit oluşturmadığı için müdahale edilmediğini açıklayan Trump, "Memnuniyetle bildiriyorum ki hiçbir ABD’li zarar görmedi ve neredeyse hiç hasar meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.

'ÖNCEDEN UYARI YAPTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜRLER'

İran’ın ABD’ye söz konusu saldırı öncesi haber verdiğini belirten Trump, "İran'a önceden uyarı yaparak can kaybı ve yaralanma olmamasını sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Belki İran şimdi bölgede barış ve uyum sürecine geçebilir ve ben de İsrail’i aynısını yapmaya hevesle teşvik edeceğim" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’ye teşekkür eden Trump, "Katar’ın Saygıdeğer Emir’ine, bölgede barış için yaptığı tüm çabalarından dolayı teşekkür etmek isterim. Bugün Katar’daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, ABD’lilerin yanı sıra Katarlıların da yaralanmadığı veya hayatını kaybetmediği için memnuniyetle bildirmek isterim" dedi.

'TEBRİKLER DÜNYA, ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI'

Misillemelerin devamının gelmeyeceğini umut ettiğini aktaran Trump, "Umarım daha fazla nefret olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump yaptığı başka bir paylaşımda ise "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı." dedi.

Kaynak: İHA