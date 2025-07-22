Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ‘Fenerbahçe-Hakan Çalhanoğlu’ iddiaları sıcaklığını korurken, sarı-lacivertli ekibe dişli rakip çıktı. Galatasaray’ın Osimhen transferinde karşısına çıkan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in bu kez Hakan Çalhanoğlu’na talip olduğu öne sürüldü.