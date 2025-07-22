Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı
Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu transferi için çalışmalarını sürdürürken, herkesin merakla beklediği transferde dev bir rakip çıktı. Al-Hilal'in de Hakan'a talip olduğu kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ‘Fenerbahçe-Hakan Çalhanoğlu’ iddiaları sıcaklığını korurken, sarı-lacivertli ekibe dişli rakip çıktı. Galatasaray’ın Osimhen transferinde karşısına çıkan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in bu kez Hakan Çalhanoğlu’na talip olduğu öne sürüldü.
Şu anda İstanbul’da olan Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakarken, Inter ile sarı-lacivertli ekip arasında görüşmeler de sürüyor.
Inter’in Hakan Çalhanoğlu transferinden 25-30 milyon euro civarında bir bonservis beklediği belirtilirken, Fenerbahçe’nin 20 milyon euroya bu transferi tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.
Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Al-Hilal’in de Hakan Çalhanoğlu için devreye girdiği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin milli yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
Şu an İstanbul’da olan Hakan Çalhanoğlu’nun takımların anlaşamaması durumunda 23 Temmuz’da Inter’in kampına gideceği bildirildi.