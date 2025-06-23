THY'den 'İran-ABD Gerilimi' Önlemi! O Seferler İptal Edildi

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İsrail-İran çatışmalarına ABD'nin dahil olmasının ardından İran'dan beklenen misilleme geldi. İran, Katar ve Irak'ta ABD üslerine füze saldırısı düzenledi.

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi