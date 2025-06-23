ABD ve İngiltere Vatandaşlarını Uyarmıştı: Katar Hava Sahasını Uçuşlara Kapattı!

Katar, bölgesel gelişmeler nedeniyle tedbir amaçlı hava sahasını geçici olarak kapattı. ABD ve İngiltere, Katar'daki vatandaşlarına 'bulundukları yere sığınmaları' konusunda uyarıda bulunmuştu.

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ABD ve İngiltere Vatandaşlarını Uyarmıştı: Katar Hava Sahasını Uçuşlara Kapattı!
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Katar, ABD ve İngiltere'nin Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yere sığınmaları konusunda uyarmasının ardından tedbir amaçlı hava sahasını geçici olarak kapattı. Hava sahasının kapatılması kararı, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından İran’ın ABD'ye misilleme yapma tehdidini yinelemesi sonrası alındı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı, bireylerin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve Katar'ın bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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