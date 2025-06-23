İranlı Yetkiliden Flaş Açıklama: 'Savaş 2 Yıl Sürebilir, Biz Hazırız'

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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar, ABD’nin de dahil olmasıyla daha da şiddetlendi. ABD'nin İran’daki nükleer tesisleri hedef alan saldırısına Tahran’dan sert yanıt geldi. İranlı bir yetkili, İsrail'in saldırılarına yanıt verilirken, ABD'den de intikam alınacağını belirtti.

'TAHRAN BU SENARYOYA HAZIR'

Üst düzey bir İranlı yetkili, özellikle ABD'nin doğrudan katılımı halinde savaşın 2 yıla kadar sürebileceğini öngördüğünü açıkladı. İran, "Savaş 2 yıl sürebilir. ABD doğrudan bedel ödeyecek. Tahran bu senaryoya tamamen hazır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi