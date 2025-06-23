Hürmüz Boğazı Kapanırsa Ne Olur? Korkutan Senaryo Ortaya Çıktı

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Son günlerde İran ile İsrail arasında artan gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin endişeler derinleşmiş durumda. Şu ana kadar resmi kaynaklardan boğazın tamamen kapandığına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak, bölgede artan askeri hareketlilik nedeniyle tanker trafiğinde zaman zaman yavaşlama gözlemleniyor. Deniz güvenliğiyle ilgili risklerin arttığı vurgulanırken, enerji piyasaları olası bir kapanmaya karşı tetikte.

KÜRESEL PETROL SEVKİYATININ KALBİ

Hürmüz Boğazı, günlük ortalama 20 milyon varilden fazla ham petrolün dünya piyasalarına ulaştırıldığı hayati bir geçit olarak biliniyor. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık üçte biri bu boğazdan geçiyor. Bu nedenle geçişlerin aksaması, sadece bölge ülkelerini değil, enerjiye bağımlı tüm ekonomileri doğrudan etkiliyor.

BOĞAZ KAPANIRSA NE OLUR?

Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, enerji arz zincirinde ciddi sarsıntılar yaratabilir. Bu senaryoda beklenen olası sonuçlar şöyle sıralanıyor:

Petrol fiyatları hızla yükselebilir. Talebin aynı kalmasına rağmen arzın daralması, varil fiyatlarında sert artışlara yol açabilir.

Küresel enflasyon artabilir. Enerji fiyatlarının yükselmesi, taşıma ve üretim maliyetlerini tetikleyerek tüm dünyada enflasyonu besleyebilir.

Enerji ithalatçısı ülkelerde ekonomik baskı oluşabilir. Avrupa başta olmak üzere petrol ithalatına bağımlı ülkeler, enerji faturasındaki artışla karşı karşıya kalabilir.

Alternatif rotalar yetersiz kalabilir. Körfez ülkelerinin alternatif boru hattı rotaları bulunsa da, Hürmüz Boğazı’nın taşıdığı kapasiteyi kısa vadede ikame etmek oldukça güç.

Jeopolitik tansiyon yükselebilir. Boğazın kapanması ya da geçici olarak devre dışı kalması, uluslararası krizleri tetikleyebilir ve askeri müdahale riskini gündeme getirebilir.

UZMANLAR UYARIYOR ENERJİ TEDARİKİNDE KÜRESEL KIRILGANLIK

Enerji piyasalarını yakından izleyen analistler, Hürmüz Boğazı’nın dünya ekonomisi açısından bir kırılganlık noktası olduğunu ve mevcut tansiyonun sürmesi halinde piyasalarda daha sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, uluslararası kamuoyunun diplomatik çözümlere yönelmesi ve bölgesel tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor.

HER KRİZ, ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ BİR TEST

Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanacak olası bir kesinti, sadece petrol sevkiyatını değil, enerjiye bağlı tüm sektörleri etkileyebilecek küresel bir krize dönüşebilir. Bu nedenle dünya ekonomisi açısından kritik geçitlerin güvenliği, sadece bölge ülkelerinin değil, tüm dünyanın ortak meselesi olarak değerlendiriliyor. Şimdilik boğazdan geçişler sürse de, gözler bölgede yaşanabilecek her yeni gelişmede.

Kaynak: Haber Merkezi