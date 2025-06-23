Otomobil Devi Sevilen O Modellerini Trafikten Çekti! Hepsini Geri Çağırdı

Fransa'nın Reims kentinde yaşanan ve 2014 model bir Citroën C3’ün hava yastığının patlaması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği kaza sonrası, söz konusu hava yastığının Japon Takata firmasına ait olduğu açıklandı. Yıllar önce dünya genelinde birçok aracı etkileyen Takata skandalı, bu olayla yeniden gündeme geldi.