Otomobil Devi Sevilen O Modellerini Trafikten Çekti! Hepsini Geri Çağırdı
Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Stellantis, Fransa’da yaşanan ölümcül bir kazanın ardından 2014–2019 yılları arasında üretilen Citroën C3 ve DS3 modellerini geri çağırma kararı aldı. Şirket, hava yastığı sistemindeki risk nedeniyle bu modellerin trafiğe çıkmaması gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'nın Reims kentinde yaşanan ve 2014 model bir Citroën C3’ün hava yastığının patlaması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği kaza sonrası, söz konusu hava yastığının Japon Takata firmasına ait olduğu açıklandı. Yıllar önce dünya genelinde birçok aracı etkileyen Takata skandalı, bu olayla yeniden gündeme geldi.
"SÜRÜŞÜ DURDUR" TALİMATI GELDİ
Stellantis'ten yapılan açıklamada, 2014–2019 yılları arasında üretilmiş Citroën C3 ve DS3 modelleri için “sürüşü durdur” (stop drive) çağrısı yapıldı. Yüksek risk taşıyan bu modellerin acilen servis noktalarına götürülmesi gerektiği vurgulandı.
FRANSA GENELİNDE 690 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI
Şirketin verdiği bilgiye göre, Fransa'da geri çağrılan toplam araç sayısı yaklaşık 690 bin. Bunlardan 481 bini onarıldı. Kalan araçlar için de hızla önlem alınması çağrısı yapıldı. Fransa Ulaştırma Bakanlığı ise 11 Haziran’da meydana gelen ölümcül kazanın ardından, belirtilen model araçların tamamının trafiğe kapatılması gerektiğini duyurdu.
TAKATA HAVA YASTIKLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU
2010’lu yıllarda dünya genelinde milyonlarca aracın geri çağrılmasına neden olan Takata hava yastıkları, patlama riski ve sürücüler için ölümcül sonuçlara yol açması nedeniyle otomotiv sektöründe ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmişti. Fransa’daki son olay, bu riskin hâlâ tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.