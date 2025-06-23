Arzum Resmen KAP'a Bildirdi! Dev Marka Çıkmazda

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Arzum, finansal sürece ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı.

SATIŞ POLİTİKASI NEDENİYLE CEZA VERİLDİ

Rekabet Kurumu, 20 Mart’ta Arzum Elektrikli Ev Aletleri hakkında başlattığı soruşturma sonucunda, firmanın bayilerin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve bazı bayilere ürün teminini engellediği gerekçesiyle cezaya hükmetti. Kurum, 30 Mayıs tarihli kararında Arzum’a 11 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

ORTAKLARDAN 51 MİLYON LİRA FAİZSİZ BORÇ

Söz konusu cezanın ardından finansal kaynak ihtiyacını ortaklarıyla çözen Arzum, toplamda 51 milyon liralık faizsiz borç aldı. KAP üzerinden yapılan açıklamada, bu borcun işletme sermayesini güçlendirmek ve banka kaynaklı yükümlülükleri azaltmak amacıyla sağlandığı belirtildi.

GERİ ÖDEME 2025 YILI İÇERİSİNDE PLANLANIYOR

Arzum’un KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz finansal giderlerinin ve banka kaynaklı yükümlülüklerinin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kârlılık hedefine ulaşılması amacıyla; A Grubu pay sahiplerimiz, payları oranında olmak üzere, 19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Şirket'e toplam 51 milyon TL tutarında faizsiz borç vermiştir. Ülke ekonomisinde ya da ortakların kişisel mali durumlarında olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde, bu finansmanın 2025 yılı içerisinde geri ödenmesi planlanmaktadır.”

Kaynak: Haber Merkezi