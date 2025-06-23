22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor

MEYVEYİ DALIYLA TANITIYOR

Bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, ürünleri dalından kendileri toplarken aynı zamanda üretim süreci hakkında bilgi ediniyor. Bu ziyaretçi deneyiminin, yaban mersiniyle ilgili farkındalığı artırdığı ve ürüne olan ilgiyi büyüttüğü ifade ediliyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Ziyaretçilerden Ertuğrul Sadıç, ailesiyle birlikte bahçeye gelerek yaban mersini topladıklarını belirtti. Sadıç, “Çocuklarımız bu meyveyi seviyor. Biz de doğal ortamında birlikte toplamak istedik. Daha önce yaban mersinini pek tanımazdık ama tattıktan sonra çok sevdik,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Muhammet Bilal Köse, üretim sürecini daha da büyüterek hem eğitim hayatını hem de tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.