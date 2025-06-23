22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Düzce’de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammet Bilal Köse, 2022 yılında başladığı yaban mersini tarımıyla dikkat çekiyor. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Muhammet Bilal Köse, 20 dönümlük bir arazide kurduğu yaban mersini bahçesiyle hem üretim yapıyor hem de ziyaretçilere kendi meyvesini toplama imkânı sunuyor.
Kaynak: İHA
Yaban mersini üretme fikri, üniversitedeki akademisyenlerinden Emrah Çiçek’in tavsiyesiyle şekillenen Muhammet Bilal Köse, ailesinin desteğiyle 20 dönüm arazi üzerinde bahçesini kurdu. Bahçede 7 farklı türde toplam 7.500 yaban mersini fidanı yetiştiren Köse, bu fidanların 5.000’ini topraksız, 2.500’ünü ise topraklı tarım yöntemiyle büyütüyor.
KORONAVİRÜS SONRASI TALEP PATLADI
Fındık ve mısıra alternatif ürün arayışıyla blueberry (yaban mersini) yetiştiriciliğine yöneldiğini belirten Muhammet Bilal Köse, özellikle koronavirüs salgını sonrası yaban mersinine olan ilginin arttığını söyledi. Ürünün sağlık açısından sunduğu faydaların da tercih edilmesinde etkili olduğunu vurgulayan Köse, meyve çeşitliliğini artırmak için frambuaz, kuş üzümü ve böğürtlen üretimine de başlamayı planladıklarını dile getirdi.
TİCARİ ÜRETİM BU YIL BAŞLADI, HEDEF 45 TON
Bahçede bu yıl ilk kez ticari ölçekte hasada başladıklarını belirten Köse, bu sezon 15 ton ürün beklediklerini, önümüzdeki yıl ise 45 tona ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Köse, “Bahçemizin tam kapasitesi 40 ila 45 ton arasında. Şu an 10-15 tonluk bir üretim öngörüyoruz. Zamanla bu kapasiteye ulaşacağız. Ancak şu an yurt içi taleplere dahi yetişemiyoruz. İhracat teklifleri var fakat mevcut üretim yurt içi ihtiyacı bile karşılamıyor,” dedi.
MEYVEYİ DALIYLA TANITIYOR
Bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, ürünleri dalından kendileri toplarken aynı zamanda üretim süreci hakkında bilgi ediniyor. Bu ziyaretçi deneyiminin, yaban mersiniyle ilgili farkındalığı artırdığı ve ürüne olan ilgiyi büyüttüğü ifade ediliyor.
ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ
Ziyaretçilerden Ertuğrul Sadıç, ailesiyle birlikte bahçeye gelerek yaban mersini topladıklarını belirtti. Sadıç, “Çocuklarımız bu meyveyi seviyor. Biz de doğal ortamında birlikte toplamak istedik. Daha önce yaban mersinini pek tanımazdık ama tattıktan sonra çok sevdik,” diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Muhammet Bilal Köse, üretim sürecini daha da büyüterek hem eğitim hayatını hem de tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.