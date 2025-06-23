Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

VERGİ GELİRLERİNDEKİ PAYI YÜKSEK

Türkiye'de tütün ürünlerinden elde edilen gelirler, sadece üretim ve satıştan değil, aynı zamanda bu ürünlere uygulanan yüksek oranlı vergilendirmeden de kaynaklanıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi kalemler üzerinden alınan vergiler, devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte, Türkiye’nin geleneksel tütün markalarının yanı sıra uluslararası firmalarla yaptığı üretim iş birlikleri, sektörün hacmini daha da genişletiyor.

SAĞLIK POLİTİKALARI VE EKONOMİK GERÇEKLER ARASINDA DENGE ARAYIŞI

Tütün gelirleri ekonomik açıdan birçok ülke için önemli bir kaynak olsa da, sağlık politikaları açısından büyük bir çelişki oluşturuyor. Türkiye, sigara tüketimini azaltmaya yönelik kampanyalar yürütse de, tütün gelirlerindeki bu yüksek oran, devletin ekonomik dengelerinde tütünün hâlâ güçlü bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, kamu sağlığı ile ekonomik kazanç arasında zor bir denge kurulmasına neden oluyor.