Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Tütün ürünlerinin küresel ticaretteki payı, son yıllarda sağlık alanında yürütülen kampanyalara rağmen ciddi boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Özellikle vergi gelirleri, ihracat rakamları ve iç pazar tüketimi göz önüne alındığında, tütünün dünya ekonomisindeki yeri halen büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yapılan yeni bir değerlendirme, tütünden en çok gelir elde eden ülkeleri ortaya koydu. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan verilere göre, Türkiye yıllık 283,8 milyar dolarlık gelirle tütünden en fazla kazanç sağlayan ülkeler arasında 6. sıraya yerleşti. Bu rakam, hem tütün üretimi hem de tütün mamullerine yönelik iç ve dış pazar faaliyetlerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Türkiye’de özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun şekilde yapılan tütün tarımı, istihdam ve ekonomik katkı açısından stratejik öneme sahip olmaya devam ediyor.
ÇİN ZİRVEDE, ABD VE ALMANYA YAKIN TAKİPTE
Listenin ilk sırasında ise tahmin edildiği üzere Çin yer aldı. Yaklaşık 2 trilyon 985 milyar dolarlık tütün geliriyle Çin, bu alandaki açık farkla lider ülke konumunda bulunuyor. Çin’i 1 trilyon 74,5 milyar dolarlık gelirle ABD ve yine aynı seviyede gelirle Almanya izliyor. Bu üç ülke, tütün ürünlerinden elde edilen küresel gelirin çok büyük bir kısmını tek başına oluşturuyor.
EN FAZLA KAZANAN 10 ÜLKE ŞÖYLE SIRALANDI:
1-Çin – 2.985 milyar dolar
2-ABD – 1.074,5 milyar dolar
3-Almanya – 1.074,5 milyar dolar
4-Endonezya – 369,7 milyar dolar
5-İngiltere – 292,7 milyar dolar
6-Türkiye – 283,8 milyar dolar
7-Rusya – 269,7 milyar dolar
8-İtalya – 248,2 milyar dolar
9-Japonya – 244,5 milyar dolar
VERGİ GELİRLERİNDEKİ PAYI YÜKSEK
Türkiye'de tütün ürünlerinden elde edilen gelirler, sadece üretim ve satıştan değil, aynı zamanda bu ürünlere uygulanan yüksek oranlı vergilendirmeden de kaynaklanıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi kalemler üzerinden alınan vergiler, devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte, Türkiye’nin geleneksel tütün markalarının yanı sıra uluslararası firmalarla yaptığı üretim iş birlikleri, sektörün hacmini daha da genişletiyor.
SAĞLIK POLİTİKALARI VE EKONOMİK GERÇEKLER ARASINDA DENGE ARAYIŞI
Tütün gelirleri ekonomik açıdan birçok ülke için önemli bir kaynak olsa da, sağlık politikaları açısından büyük bir çelişki oluşturuyor. Türkiye, sigara tüketimini azaltmaya yönelik kampanyalar yürütse de, tütün gelirlerindeki bu yüksek oran, devletin ekonomik dengelerinde tütünün hâlâ güçlü bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, kamu sağlığı ile ekonomik kazanç arasında zor bir denge kurulmasına neden oluyor.