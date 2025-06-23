Zam Yağmurunun Ardından... Akaryakıta Bu Kez İndirim

Brent petrol fiyatları İsrail’in İran’a saldırılarının ardından 60 dolardan 78 dolara yükseldi; 1 haftada motorine 9.46 TL, benzine 6.22 TL zam geldi. Ancak bu geceden itibaren motorine 1.66 TL indirim bekleniyor.

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Zam Yağmurunun Ardından... Akaryakıta Bu Kez İndirim
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Brent petrolün dalgalı seyri ve döviz kurundaki iniş çıkışlar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasıyla petrol fiyatları savaş öncesi 60 dolar seviyesinden 78 dolara kadar tırmandı.

Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlara yol açtı. Son bir hafta içinde motorin litre fiyatına 9 lira 46 kuruş, benzine ise 6 lira 22 kuruş zam geldi. 21 Haziran itibarıyla motorin fiyatları bazı illerde 55 liraya yaklaşırken, araç sahipleri zamdan kaçmak için akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşturdu.
Ancak bu kez akaryakıta indirim sinyali geldi.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına yaklaşık 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. Bu karar, Brent petrol fiyatlarındaki olası bir gerileme ve döviz kuru hareketleriyle ilişkilendiriliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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