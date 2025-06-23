Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Reklam Kurulu'ndan 15,8 Milyon TL İdari Para Cezası

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Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı reklamlara karşı mücadeleye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 12 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, özellikle elektrikli araçlarla ilgili olmak üzere 103 reklam dosyası mercek altına alındı. İnceleme sonucunda, bu dosyalardan 92'sinin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Mevzuata uymayan bu reklamlar için toplam 15 milyon 846 bin 894 lira tutarında idari para cezası uygulanırken, ayrıca 8 dosya hakkında erişim engeli kararı alındı.

Kurulun dikkat çektiği önemli bir husus ise, bazı otomobil üreticileri ve satıcılarının menzil verilerini yalnızca laboratuvar ortamında elde edilen WLTP standartlarına göre sunması oldu. Bu tür verilerin, gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığı halde reklam kampanyalarında doğrudan menzil bilgisi olarak lanse edilmesi tüketiciyi yanıltıcı bulundu.

Açıklamada, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, menzil verisinin hangi test standardına göre belirlendiğinin reklam içeriğinde açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, gerçek kullanımda bu verilerin; hava sıcaklığı, sürüş alışkanlıkları, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerle değişebileceğinin net bir şekilde belirtilmesinin önemi dile getirildi.

İLK 6 AYDA 141 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

2025 yılının ilk yarısında yapılan denetimlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Bu dönemde toplam 838 dosya değerlendirmeye alınırken, 753 dosyada mevzuata aykırılıklar belirlendi. Yılın ilk 6 ayında kesilen toplam idari para cezası ise 141,1 milyon lira oldu.

Ticaret Bakanlığı, Elektrikli Otomobillerde Tüketiciyi Yanıltan Reklamlara Geçit Vermiyor: Reklam Kurulu, 92 Dosyada Reklam Durdurma ve 15,8 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı



(23.06.2025) pic.twitter.com/5HzYpo4T1Y — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 23, 2025

Kaynak: DHA