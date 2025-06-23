Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Reklam Kurulu'ndan 15,8 Milyon TL İdari Para Cezası

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun 92 dosyaya reklam durdurma ve 15,8 milyon TL idari para cezasının uygulandığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Açıkladı: Reklam Kurulu'ndan 15,8 Milyon TL İdari Para Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı reklamlara karşı mücadeleye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 12 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, özellikle elektrikli araçlarla ilgili olmak üzere 103 reklam dosyası mercek altına alındı. İnceleme sonucunda, bu dosyalardan 92'sinin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Mevzuata uymayan bu reklamlar için toplam 15 milyon 846 bin 894 lira tutarında idari para cezası uygulanırken, ayrıca 8 dosya hakkında erişim engeli kararı alındı.

Kurulun dikkat çektiği önemli bir husus ise, bazı otomobil üreticileri ve satıcılarının menzil verilerini yalnızca laboratuvar ortamında elde edilen WLTP standartlarına göre sunması oldu. Bu tür verilerin, gerçek kullanım koşullarını yansıtmadığı halde reklam kampanyalarında doğrudan menzil bilgisi olarak lanse edilmesi tüketiciyi yanıltıcı bulundu.

Açıklamada, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, menzil verisinin hangi test standardına göre belirlendiğinin reklam içeriğinde açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, gerçek kullanımda bu verilerin; hava sıcaklığı, sürüş alışkanlıkları, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerle değişebileceğinin net bir şekilde belirtilmesinin önemi dile getirildi.

İLK 6 AYDA 141 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

2025 yılının ilk yarısında yapılan denetimlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Bu dönemde toplam 838 dosya değerlendirmeye alınırken, 753 dosyada mevzuata aykırılıklar belirlendi. Yılın ilk 6 ayında kesilen toplam idari para cezası ise 141,1 milyon lira oldu.

Araba Alıp Satacaklar Dikkat! İlanlarda Resmen Zorunlu Oldu: 81 İli KapsıyorAraba Alıp Satacaklar Dikkat! İlanlarda Resmen Zorunlu Oldu: 81 İli KapsıyorEkonomi
Her Evde Olan Temizlik Ürününde Kimyasal Alarmı! Bakanlık YasakladıHer Evde Olan Temizlik Ürününde Kimyasal Alarmı! Bakanlık YasakladıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Rekabet Kurulu Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç
Dolar Haftaya Sert Başladı: İşte Güncel Döviz Kuru Fiyatları... Dolar Haftaya Sert Başladı
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
Akaryakıt Fiyatları Ne Olacak? Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz' Mesajı Akaryakıt Fiyatları Ne Olacak? Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Herkes İğreniyor, O Altın Gibi Saklıyor: Yoldan Toplayıp Getirene Para Veriyor! Mahallede Gören Koşuyor Herkes İğreniyor, O Altın Gibi Saklıyor: Yoldan Toplayıp Getirene Para Veriyor
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı