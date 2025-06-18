Her Evde Olan Temizlik Ürününde Kimyasal Alarmı! Bakanlık Yasakladı

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Skandallar listesine her gün yeni bir ürün eklemeye devam eden Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yeni bir ürün daha ekledi.

TEMİZLİK ÜRÜNÜNDE KİMYASAL

Bakanlığın 17 Haziran tarihli duyurusunda Kocaeli Gebze’de yer alan Akyüzler İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait First Master Professional markasının lavabo açıcı ürününde kimyasal tespit edildiği açıklandı: Dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilitli kapak bulunmaması.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Ölümcül risk taşıyan temizlik ürününün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildiği açıklandı.

ZARARLARI NELER?

Kimyasal maddelerin insan sağlığına olan zararları, maruz kalma süresine, doza ve kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak değişebilir. Solunum, cilt teması veya sindirim yoluyla vücuda giren kimyasallar, kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kimyasal maddeler doğaya karıştığında hava, su ve toprak kirliliğine neden olabilir. Bu kirlilik, canlıların yaşam alanlarını tehdit ederken, ekosistemin dengesini de bozabilir.

Bazı kimyasalların uzun vadeli maruziyeti kanser riskini artırabilir. Özellikle asbest, benzen ve formaldehit gibi maddeler kansere yol açan kimyasallar arasında yer alır.

Çamaşır suyu, amonyak ve diğer güçlü kimyasal içeren temizlik ürünleri solunum yolu tahrişine ve cilt hastalıklarına yol açabilir.