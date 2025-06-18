Organlarıyla 5 Kişiye Umut Oldu

Manisa’da beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki Esma Çakıroğlu’nun organları ailesi tarafından bağışlandı. Karaciğeri, böbrekleri ve korneasıyla en az beş hastaya umut olan Çakıroğlu’nun kızları, “Annemizi yaşatamadık ama bir parçası yaşasın istedik” dedi.

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Manisa Şehir Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alınan 64 yaşındaki Esma Çakıroğlu’nun beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından ailesi örnek bir karara imza attı. Çakıroğlu’nun kızı Gizem Başateş ve Sibel Akkar, annelerinin organlarını bağışlama kararı alarak en az beş hastaya umut olmasını sağladı.

Turgutlu’da yaşayan ve geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda 6 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Esma Çakıroğlu’nun karaciğeri, iki böbreği ve korneaları, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere ambulanslarla sevk edildi. Organların alınması için Manisa Şehir Hastanesi’ne gelen uzman ekip, titiz bir çalışma yürüttü.

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Önder Yıldırım, aileye teşekkür ederek, "Bu duyarlılık bizim için çok kıymetli. Ailenin bu zor süreçte aldığı karar birçok insanın yaşamına ışık tutacak. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

Organlarıyla 5 Kişiye Umut Oldu - Resim : 1

Esma Çakıroğlu’nun kızı Gizem Başateş ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Annemizi kaybetmek çok zor oldu ama organlarını bağışlamak konusunda hiç tereddüt etmedik. Annemi yaşatamadık. En azından bir parçasının başka bir bedende umut olmasını, onun için bir ışık olmasını umarak böyle bir karar verdik. Umarım başka bir bedende bir parçasını yaşatırız, senelerce başkasına umut olur, ışık oluruz."

Kaynak: İHA

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Organ bağışı Manisa
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