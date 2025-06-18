Avrupa, Türkiye'den Gelen Bir Ürüne Daha Kapısını Kapattı! Piyasadan Toplatıyor

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Uzun süredir gıda ürünlerindeki usulsüzlükleri liste liste yayımlayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamaları halkın gıda güvenliğine dair endişelerinin artmasına neden olurken, Türkiye'de Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünleri de sık sık olumsuz geri dönüşler, hatta bazen de sınır kontrolü sırasında ret yanıtları almaya devam ediyor.

Avrupa'ya ihraç edilen Türkiye ürünleriyle ilgili geri dönüşleri bildiren Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'nin (RASFF) 16 Haziran 2025 tarihli bildirimine göre; bir üründe daha sağlığa risk oluşturabilecek bir durum tespit edildi. Sistemde yer alan bildirimde, Türkiye'den İrlanda'ya ihraç edilen tahin ürününde "potansiyel risk" olduğu tespitine yer verildi.

PİYASADAN TOPLATILDI

Birçok yemek ve atıştırmalıkta kullanılmak üzere alınan tahinde tespit edilen olası tehlike sebebiyle, söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bu bildirimin sonrasında da Türkiye'de üretilen veya yetiştirilen gıda ürünleri konusundaki endişe biraz daha katlandı.

RASFF NEDİR?

Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF), 21 Şubat 2002 tarihinde yürürlüğe giren, 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002 sayılı Tüzük ve Avrupa Birliği (AB) içinde gıda güvenliği adına yapılan tespitleri raporlamak için kurulmuş bir sistemdir. Avrupa kıtası içindeki ihraç ürünlerindeki olası tehlikeleri tespit edip kamuoyuyla paylaşma amacı taşır.