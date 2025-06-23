Akaryakıt Fiyatları Ne Olacak? Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz' Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İsrail-İran savaşının Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edip muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Şimşek, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası başlayan tartışmalara da yanıt verdi.

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Akaryakıt Fiyatları Ne Olacak? Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz' Mesajı
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İsrail-İran savaşı, ABD'nin de fiilen dahil olmasıyla daha da tırmanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomiye etkilerini çok boyutlu analiz ettiklerini ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Şimşek, piyasalara ilişkin de net mesaj verdi.

'TEDBİRLERİ HIZLI VE KARARLI ŞEKİLDE ALACAĞIZ'

Mehmet Şimşek, jeopolitik gerginliklerle ilgili "Ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek, piyasalarda istikrarın ve ekonominin sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumların güçlü eş güdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazır olduklarını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI, ŞİMDİ NE OLACAK?

İran'ın, dünyadaki petrol rezervlerinin önemli bir kısmının akışını sağlayan Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı alması sonrası akaryakıt fiyatlarının artacağı düşünülürken, Bakan Şimşek bununla ilgili de konuştu. Bu düşünceye itibar edilmemesi gerektiğini belirten Şimşek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz" dedi.

Dezenflasyon için mücadeleye devam mesajı da veren Bakan Şimşek, "Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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