﻿İran'dan ABD'ye Misilleme Kararı! 'Pişmanlık Edici Bir Yanıt Verilecek'

İsrail ve İran arasında devam eden savaşa ABD'nin de dahil olmasıyla tansiyon daha da yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 'ya barış ya felaket' ifadeleriyle misilleme yapmamaları konusunda uyarırken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

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﻿İran'dan ABD'ye Misilleme Kararı! 'Pişmanlık Edici Bir Yanıt Verilecek'
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ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'ın misillemede bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

'NÜKLEER FAALİYETLER BU SALDIRIYLA DURDURULAMAZ'

Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını duyurdu. Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı" dedi.

'PİŞMANLİK VERİCİ YANIT VERİLECEK'

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında" dedi.

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Kaynak: AA

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