15'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapan Kahramanmaraş’ın Tekstil Devi Zefe Tekstil Konkordato İlan Etti

Kahramanmaraş merkezli ve 15’ten fazla ülkeye ihracat yapan Zefe Tekstil, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme tarafından şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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15'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapan Kahramanmaraş’ın Tekstil Devi Zefe Tekstil Konkordato İlan Etti
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Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Zefe Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bağlı şirketi Zeymer Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, borçlarıyla sınırlı olmak kaydıyla 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

ZEFE TEKSTİL 15 YILI AŞKIN SÜREDİR FAALİYETTE

Kahramanmaraş’ta kurulan Zefe Tekstil, pamuk, polyester ve melanj karışımlarından oluşan iplik ve kumaş üretimiyle öne çıkıyor. Özellikle örgü ve dokuma iplikleri ile boyalı örme kumaşlarda uzmanlaşan firma, ekru örgü ipliği ve melanj çeşitleriyle yurt dışı pazarda da önemli bir yer edinmişti.

15'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapan Kahramanmaraş’ın Tekstil Devi Zefe Tekstil Konkordato İlan Etti - Resim : 1

YURT DIŞINA İHRACAT YAPIYORDU

Gelişmiş üretim kapasitesiyle 15’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin konkordato süreci, sektörde dikkatle takip ediliyor. Firma, son yıllarda artan maliyetler ve dalgalı piyasa koşulları nedeniyle ciddi ekonomik baskı altında kalmıştı.

MAHKEME GEÇİCİ OLARAK YASAKLADI

Mahkeme ayrıca, bu süreçte şirketin mal varlıklarının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Bu kapsamda, mahkeme izni olmaksızın rehin tesis edilmesi, taşınmaz ya da işletmenin devri, kefalet verilmesi gibi işlemler geçici olarak yasaklandı.

ALACAKLILAR İTİRAZ HAKKINI KULLANABİLECEK

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca alınan geçici mühlet kararının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile resmi ilan portallarında yayımlanmasına karar verildi. Ayrıca, alacaklılara ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı. İtirazların değerlendirileceği duruşma tarihi ise 10 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Zefe Tekstil'in konkordato süreci ve alacaklıların başvuruları, önümüzdeki haftalarda daha da netlik kazanacak.

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