Tekrar Konkordato İlan Eden Yeşil GYO Hakkında Yeni Gelişme! Innovia 4 Mağdurları Harekete Geçti

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MURAT BEYAZ

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/499 esas numaralı dosyası üzerinden yürütülen konkordato sürecine müdahil olan Özlem Hanelçi ve mağdur hak sahipleri, şirketin “kötü niyetli ve sistematik şekilde zaman kazanmaya çalıştığını” savundu.

MÜHLET KARARI KAP ÜZERİNDEN ÖĞRENİLDİ

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO), konkordato talebiyle başvurduğu dava kapsamında 3 aylık geçici mühlet hakkı kazandı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla birlikte, şirketin finansal durumu yeniden yapılandırma sürecine girmiş oldu.

Kamuoyu, geçici mühlet kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden öğrenirken, Yeşil GYO’nun yaptığı bildirimde 2025/499 esas numaralı dosya üzerinden yürütülen süreçte mahkemenin 10 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık süre tanıdığı belirtildi.

Aynı açıklamada, geçici mühlet süresince şirket faaliyetlerinin denetimi amacıyla konkordato komiserlerinin görevlendirildiği de vurgulandı. Bu süreçte şirketin borçlarına karşı yasal koruma altına alındığı ifade edilirken, nihai kararın ilerleyen duruşmalarda verileceği kaydedildi.

INNOVİA 4 PROJESİNDE BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Özlem Hanelçi yaptığı açıklamada, “Yeşil GYO yüzünden 4.000’den fazla aile evine kavuşamadı. 2015’te teslim edileceği söylenen konutlar hâlâ ortada yok. Şirket önceki konkordato başvurusunda da reddedilmişti. Şimdi aynı oyunu tekrar sahneye koyuyorlar. Biz bu kez pes etmeyeceğiz, hukuk yoluyla sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşil GYO'nun başta Innovia 4 olmak üzere birçok projede tüketicileri zarara uğrattığını belirten Hanelçi, "2. Kez konkordato talebi davasına müdahil olduk ve itirazımızı yaptık. Bu şirket kötü niyetli hareket etmektedir. Hem 4000 konut mağdurlarını ve borsada binlerce kişiyi dolandırmaktadır" dedi.

MAHKEME SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Şirketin başvurusu üzerine İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay geçici mühlet verildi. Konkordato komiser heyeti göreve başlarken, alacaklı taraf olan konut mağdurları, daha önce Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği ret kararını hatırlattı. O kararda şirketin borca batık olduğu, iflastan kurtulma ihtimali bulunmadığı ve kötü niyetli biçimde yönetildiği belirtilmişti.

YENİDEN AYNI SÜREÇ, MAĞDURLAR TEPKİLİ

Geçmişteki olumsuz sicile rağmen mahkemenin yeniden konkordato sürecine izin vermesine tepki gösteren hak sahipleri, mahkemeye sundukları müdahillik dilekçesiyle şirketin mali yapısının sürdürülemez olduğunu, projenin tamamlanma olasılığının bulunmadığını vurguladı.

Özlem Hanelçi, “Devletin ve adalet sisteminin bu kez mağdurdan yana tavır almasını istiyoruz. Artık sadece haklarımızı değil, geleceğimizi de savunuyoruz” diyerek destek çağrısı yaptı.

1999'DAN BU YANA BORSADA İŞLEM GÖRÜYOR

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., eski adıyla İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1997 yılında gayrimenkul projelerine ve sermaye piyasalarına yatırım yapmak amacıyla kuruldu. Şirketin hisse senetleri, 1999 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

2007 yılında unvan değişikliğine giderek bugünkü adını alan Yeşil GYO, gayrimenkul destekli haklar, apartman ve tatil köyleri, iş ve alışveriş merkezleriyle konut ve restorasyon projelerini içeren geniş bir yatırım portföyüne sahip oldu. Ayrıca şirket, sadece taşınmazlara değil, sermaye piyasası araçlarına da yönelerek finansal yatırımlarda da faaliyet gösterdi.