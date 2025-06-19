Yılın En Yüksek Seviyesi! Mayıs Ayı Konut Satış Verileri Açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Öte yandan en fazla konutun satıldığı il 22 bin 103 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

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Yılın En Yüksek Seviyesi! Mayıs Ayı Konut Satış Verileri Açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ait konut satış verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla konut satışları yüzde 17,6 oranında artış göstererek 130 bin 25 adede ulaştı.

Mayıs ayında en fazla konutun satıldığı il 22 bin 103 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u, 11 bin 975 konut satışıyla Ankara ve 7 bin 817 satışla İzmir izledi.

EN AZ SATIŞ ARDAHAN'DA

Öte yandan, konut satışının en düşük gerçekleştiği iller arasında 48 satışla Ardahan ilk sırada yer aldı. Ardahan’ı 67 konutla Bayburt ve 91 satışla Gümüşhane takip etti.

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Kaynak: AA

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