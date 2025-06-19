Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz İndirimi Gelir mi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu’nun (PPK) haziran ayına ilişkin faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak.

Nisan ayında alınan son kararla birlikte politika faizi 350 baz puanlık bir artışla yüzde 46’ya çıkarılmıştı. Bu, Merkez Bankası’nın yaklaşık bir yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı olmuştu.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Anadolu Ajansı’nın beklenti anketine katılan 23 ekonomistten 19’u, bu ay faizin sabit tutulacağı görüşünde birleşti. Ancak bazı katılımcılar daha farklı senaryolar öngörüyor. İki ekonomist 100 baz puan, biri 150 baz puan ve bir diğeri ise 350 baz puanlık indirim olabileceğini ifade etti.

Ankete göre, ekonomistlerin yıl sonu için ortalama politika faizi beklentisi ise yüzde 35,50 düzeyinde oluştu.

Kaynak: Haber Merkezi