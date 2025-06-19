Dolar Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,53, euro ise 45,42 liradan güne başladı. Kur fiyatlarında önceki güne göre sınırlı değişim gözlendi. Piyasalarda yatay seyir dikkat çekiyor.

Dolar Güne Nasıl Başladı?
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İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne hafif hareketlerle başladı. Dolar, 39,5310 liradan alınıp 39,5330 liradan satılırken, euro 45,4240 liradan alınıp 45,4260 liradan işlem görüyor.

Bir önceki günle kıyaslandığında dolar kurunda sınırlı bir artış gözlemlenirken, euroda ise hafif bir gerileme yaşandı. Dün doların satış fiyatı 39,5190 lira, euronun satış fiyatı ise 45,4500 lira seviyesindeydi.

Kaynak: AA

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