Dolar Güne Nasıl Başladı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne hafif hareketlerle başladı. Dolar, 39,5310 liradan alınıp 39,5330 liradan satılırken, euro 45,4240 liradan alınıp 45,4260 liradan işlem görüyor.

Bir önceki günle kıyaslandığında dolar kurunda sınırlı bir artış gözlemlenirken, euroda ise hafif bir gerileme yaşandı. Dün doların satış fiyatı 39,5190 lira, euronun satış fiyatı ise 45,4500 lira seviyesindeydi.

Kaynak: AA