Savaş Pompa Fiyatlarını Vurdu! Akaryakıta Bir Çifte Zam Daha Geldi: Benzin 50, Motorin 51 Lirayı Aştı
İsrail-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'na yönelik kapanma riski, küresel petrol piyasalarını sarsarken Türkiye'de akaryakıt fiyatları son bir haftada rekor seviyelere ulaştı. Benzin 50, motorin ise 51 lirayı aştı; yeni zamlar da yolda.
İsrail ile İran arasında haftalardır süren savaşın küresel enerji piyasalarına etkisi giderek derinleşiyor. En kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali, brent petrol fiyatlarını yeniden 75 doların üzerine taşırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı.
Son bir hafta içinde benzine 3 lira, motorine ise tam 5 lira zam yapıldı. 19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul'da benzin litre fiyatı 50 lira seviyesini aşarken, motorin de 51 lira bandını geçti. Ankara ve İzmir'de de fiyatlar benzer şekilde seyrederken, uzmanlar önümüzdeki günlerde yeni zamların da kapıda olduğunu belirtiyor.
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını yukarı çeken diğer önemli etkenlerden biri. Petrol ithalatına bağımlı olan Türkiye'de, hem döviz kuru hem de brent petroldeki artış, pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Ekonomistler, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde petrol fiyatlarındaki artışın sürebileceğine dikkat çekiyor.
GÜNCEL RAKAMLAR
9 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları şöyle...
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 49.99 TL
Motorin: 51.39 TL
LPG: 25.09 TL
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 49.84 TL
Motorin: 51.27TL
LPG: 24.49 TL
ANKARA
Benzin: 50.66 TL
Motorin: 52.24 TL
LPG: 24.99 TL
İZMİR
Benzin: 50.99 TL
Motorin: 52.59TL
LPG: 24.94 TL
Kaynak: Haber Merkezi