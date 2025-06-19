Savaş Pompa Fiyatlarını Vurdu! Akaryakıta Bir Çifte Zam Daha Geldi: Benzin 50, Motorin 51 Lirayı Aştı

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İsrail ile İran arasında haftalardır süren savaşın küresel enerji piyasalarına etkisi giderek derinleşiyor. En kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali, brent petrol fiyatlarını yeniden 75 doların üzerine taşırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı.

Son bir hafta içinde benzine 3 lira, motorine ise tam 5 lira zam yapıldı. 19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul'da benzin litre fiyatı 50 lira seviyesini aşarken, motorin de 51 lira bandını geçti. Ankara ve İzmir'de de fiyatlar benzer şekilde seyrederken, uzmanlar önümüzdeki günlerde yeni zamların da kapıda olduğunu belirtiyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını yukarı çeken diğer önemli etkenlerden biri. Petrol ithalatına bağımlı olan Türkiye'de, hem döviz kuru hem de brent petroldeki artış, pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Ekonomistler, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde petrol fiyatlarındaki artışın sürebileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL RAKAMLAR

9 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları şöyle...

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27TL

LPG: 24.49 TL

ANKARA

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

İZMİR

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59TL

LPG: 24.94 TL

Kaynak: Haber Merkezi