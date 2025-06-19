Savaş Pompa Fiyatlarını Vurdu! Akaryakıta Bir Çifte Zam Daha Geldi: Benzin 50, Motorin 51 Lirayı Aştı

İsrail-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'na yönelik kapanma riski, küresel petrol piyasalarını sarsarken Türkiye'de akaryakıt fiyatları son bir haftada rekor seviyelere ulaştı. Benzin 50, motorin ise 51 lirayı aştı; yeni zamlar da yolda.

Son Güncelleme:
Savaş Pompa Fiyatlarını Vurdu! Akaryakıta Bir Çifte Zam Daha Geldi: Benzin 50, Motorin 51 Lirayı Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ile İran arasında haftalardır süren savaşın küresel enerji piyasalarına etkisi giderek derinleşiyor. En kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali, brent petrol fiyatlarını yeniden 75 doların üzerine taşırken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelmeye başladı.

Son bir hafta içinde benzine 3 lira, motorine ise tam 5 lira zam yapıldı. 19 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul'da benzin litre fiyatı 50 lira seviyesini aşarken, motorin de 51 lira bandını geçti. Ankara ve İzmir'de de fiyatlar benzer şekilde seyrederken, uzmanlar önümüzdeki günlerde yeni zamların da kapıda olduğunu belirtiyor.

Savaş Pompa Fiyatlarını Vurdu! Akaryakıta Bir Çifte Zam Daha Geldi: Benzin 50, Motorin 51 Lirayı Aştı - Resim : 1

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını yukarı çeken diğer önemli etkenlerden biri. Petrol ithalatına bağımlı olan Türkiye'de, hem döviz kuru hem de brent petroldeki artış, pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Ekonomistler, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde petrol fiyatlarındaki artışın sürebileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL RAKAMLAR

9 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları şöyle...

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 49.99 TL
Motorin: 51.39 TL
LPG: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 49.84 TL
Motorin: 51.27TL
LPG: 24.49 TL

ANKARA

Benzin: 50.66 TL
Motorin: 52.24 TL
LPG: 24.99 TL

İZMİR

Benzin: 50.99 TL
Motorin: 52.59TL
LPG: 24.94 TL

Akaryakıta Dev Zam! Benzin ve Motorine 'Orta Doğu' Dopingi: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar...Akaryakıta Dev Zam! Benzin ve Motorine 'Orta Doğu' Dopingi: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar...Ekonomi

İsrail-İran Savaşı Sonrasında Akaryakıta Bir Zam Daha Yolda! Tarih Belli Olduİsrail-İran Savaşı Sonrasında Akaryakıta Bir Zam Daha Yolda! Tarih Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Benzin Motorin
Son Güncelleme:
30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı 30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı
Vergi Affı Gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı Son Noktayı Koydu Vergi Affı Gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı Son Noktayı Koydu
Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Piyasaların Beklediği Haber Geldi! Fed Faiz Kararını Açıkladı Fed Faiz Kararını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
TBMM'de Kabul Edildi: TSK'da Rütbe Bekleme Sürelerini Cumhurbaşkanı Belirleyebilecek TBMM'de Kabul Edildi: TSK'da Rütbe Bekleme Sürelerini Cumhurbaşkanı Belirleyebilecek
İstanbul'da Korkunç Cinayet! Otomobilde Kanlı İnfaz Otomobilde Kanlı İnfaz
ABD'den 'Vize' Kararı: Öğrencilere Başvurular Açıldı Ama Bu Şartı Sağlamayana Vize Verilmeyecek ABD'den 'Vize' Kararı
Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik Açıklamalar Orta Doğu'da Savaş 7. Gününde: Nükleer Tesise Saldırı, Trump'tan Kritik Açıklamalar
Bodrum’da Motosikletler Çarpıştı: İki Sürücü Hayatını Kaybetti Motosikletler Çarpıştı; İki Sürücü Hayatını Kaybetti