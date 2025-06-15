İsrail-İran Savaşı Sonrasında Akaryakıta Bir Zam Daha Yolda! Tarih Belli Oldu

İsrail’in İran’ın çok sayıda noktasına sürdürdüğü saldırılar 3 gündür devam ederken, iki ülke arasındaki krizden akaryakıt fiyatları da nasibini aldı. Orta Doğu’daki büyük kaosun ardından brent petrol fiyatları yükselişe geçerken, benzin ve motorine de zam geleceği öngörülüyor. Benzin ne kadar olacak? Yeni zam pompaya nasıl yansıyacak? İşte detaylar…

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İsrail-İran Savaşı Sonrasında Akaryakıta Bir Zam Daha Yolda! Tarih Belli Oldu
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Orta Doğu’yu hareketlendiren İsrail ve İran arasındaki saldırılarda 3.güne gelinmişken, gözler benzin ve akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İki ülke arasındaki saldırılar, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti.

İKİNCİ ZAM MI GELİYOR?

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre benzine 1.46 TL, motorine 1.49 TL’lik zam sonrasında sektör temsilcileri, bu hafta ikinci bir zammın daha sinyalini verdi.

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da: 48,61 TL, Ankara’da: 48,59 TL, İzmir’de ise 48,92 TL’ye yükselmişti.

İsrail-İran Savaşı Sonrasında Akaryakıta Bir Zam Daha Yolda! Tarih Belli Oldu - Resim : 1

Sektör kaynakları, benzin fiyatlarına 1 lira 70 kuruş, motorin fiyatlarına da 1 lira 30 kuruş zam geleceği öngörüyor. Zammın 17 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı düşünülüyor.

LPG DEĞİŞMEYECEK

Yeni zammın da birkaç gün içinde pompaya yansıyacağı düşünülürken, LPG fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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