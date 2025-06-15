Mardin'de Tadımlık İçin Dikti Şimdi Hasada Yetişemiyorlar! 81 İle Kasa Kasa Gidiyor

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İlçeye bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi’nde üreticilerin sabahın erken saatlerinde başladığı hasat mesaisi hız kesmeden sürüyor. Dalından toplanan kirazlar, sipariş verilen adreslere özenle paketlenerek gönderiliyor. İlk olarak 25 yıl önce sadece birkaç ağaçla tadımlık olarak dikilen kirazlar, bugün Yeşilli’nin pek çok noktasında üretimi yapılan önemli bir tarım ürünü haline geldi.

YEŞİLLİ’DE FESTİVAL HAZIRLIĞI

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, üretimin geldiği noktaya dikkat çekerek, bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali’nin hazırlıklarının devam ettiğini duyurdu. Başkan Hayrettin Demir, geçmiş yıllarda pandemi ve doğal afetler nedeniyle ara verilen etkinlikte bu yıl Gazze için özel bir sosyal sorumluluk mesajı vereceklerini belirtti.

Demir, “Festivalde kurulan stantlarda elde edilen tüm geliri Gazze’deki kardeşlerimize bağışlayacağız. Bölgenin kültürel değerlerini ve kirazımızı tanıtmaya devam edeceğiz,” dedi.

DOĞAL TARIM YÖNTEMLERİYLE YETİŞTİRİLİYOR

Koyunlu Mahallesi Muhtarı Çetin Ökmen ise bölgedeki kirazların tamamen doğal yollarla üretildiğini vurguladı. İlaç kullanılmadan yetiştirilen kirazların lezzet ve aroma açısından benzersiz olduğunu söyleyen Ökmen, “Bu kirazdan başka yerde yok. 81 ile gönderim yapıyoruz, talebe yetişmekte zorlanıyoruz,” dedi.

ÜRETİCİLER YOĞUN MESAİDE

Kiraz üreticisi Abdülhamit Oral ise sabahın erken saatlerinde başladıkları hasadın, günün sıcak saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, hem zahmetli hem de büyük emek isteyen bir süreç olduğunu ifade etti. Don olayları ve iklim şartları nedeniyle bu yıl verim beklenenin altında kalsa da kaliteden ödün verilmediği belirtildi.

Kaynak: AA