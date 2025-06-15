Konya'nın Mobilya Devi 2. Kez İflas Batağında! Zenio Mobilya Yeniden Konkordato Sürecine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MURAT BEYAZ

Ev ve bahçe mobilyaları üretimiyle tanınan Zenio Mobilya, Türkiye genelinde 81 ile ürün tedarik eden ve Koçtaş ile Vivense gibi zincirlerde satış ağına sahipti. Ancak 2024 yılında yaşadığı mali sıkıntılar sonucunda konkordato başvurusunda bulunan şirketin bu talebi daha önce reddedilmiş ve hakkında uygulanan tedbirler kaldırılmıştı.

Şirketin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların devam etmesi üzerine bir kez daha konkordato talebinde bulunması dikkat çekti. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Haziran 2025 tarihli kararıyla Zenio Mobilya için 3 ay süreyle geçici mühlet tanınmasına ve ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkemenin kararı kapsamında, geçici konkordato komiseri olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdulkadir Çetin görevlendirildi. Bu süreçte, alacaklıların konkordato talebine itiraz etme hakları da bulunuyor. İtirazlar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde delillerle birlikte mahkemeye sunulabilecek.

GEÇMİŞTE DE AYNI SÜREÇTEN GEÇMİŞTİ

Zenio Mobilya, önceki konkordato sürecinden borçlarını ödeyerek çıkmayı başarmıştı. Ancak piyasa koşulları ve finansal yükler, şirketin bu başarıyı uzun süre sürdürememesine yol açtı. Yeni konkordato başvurusunun nasıl sonuçlanacağı, önümüzdeki dönemde mahkemenin vereceği nihai kararla netlik kazanacak.