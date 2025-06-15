SPK'dan 2 Şirkete Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

SPK, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon TL ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu uygun buldu. Söz konusu artışlarla birlikte şirketlerin öz kaynak yapılarının güçlendirilmesi ve paydaşlara ek menfaat sağlanması hedefleniyor.

9 ŞİRKETTEN BORÇLANMA ARACI TALEBİNE ONAY

Kurul, aynı bültende yer alan kararları doğrultusunda toplam 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verdi. İzin verilen şirketler ve ihraç tutarları şöyle:

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ: 10 milyar TL

Derlüks Yatırım Holding AŞ: 1 milyar TL

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ: 2 milyar TL

TEB Finansman AŞ: 1 milyar 700 milyon TL

Turknet İletişim Hizmetleri AŞ: 1 milyar TL

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ: 2 milyar TL

Fiba Faktoring AŞ: 1 milyar 116 milyon TL

Atılım Faktoring AŞ: 166 milyon TL

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ: 4 milyar TL

Bu şirketlerin ihraç edecekleri borçlanma araçlarıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve yatırım planlarını desteklemeleri bekleniyor.

34 İNTERNET SİTESİNE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

SPK ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet üzerinden yasa dışı şekilde yurt dışı merkezli kaldıraçlı işlem sunan 34 internet sitesi tespit etti. Bu sitelere yönelik erişimin engellenmesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasına karar verildi. Kurul, yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yalnızca lisanslı ve denetlenen kurumlar aracılığıyla yatırım yapmaları gerektiği uyarısını yineledi.

Kaynak: AA