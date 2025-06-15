SPK'dan 2 Şirkete Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yayımlanan kararlara göre, 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu ile 9 şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin taleplerini onayladı. Ayrıca, yurt dışı kaynaklı kaldıraçlı işlem yaptığı tespit edilen 34 internet sitesi hakkında erişim engeli için hukuki süreç başlatıldı.
SPK, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon TL ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu uygun buldu. Söz konusu artışlarla birlikte şirketlerin öz kaynak yapılarının güçlendirilmesi ve paydaşlara ek menfaat sağlanması hedefleniyor.
9 ŞİRKETTEN BORÇLANMA ARACI TALEBİNE ONAY
Kurul, aynı bültende yer alan kararları doğrultusunda toplam 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına da onay verdi. İzin verilen şirketler ve ihraç tutarları şöyle:
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ: 10 milyar TL
Derlüks Yatırım Holding AŞ: 1 milyar TL
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ: 2 milyar TL
TEB Finansman AŞ: 1 milyar 700 milyon TL
Turknet İletişim Hizmetleri AŞ: 1 milyar TL
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ: 2 milyar TL
Fiba Faktoring AŞ: 1 milyar 116 milyon TL
Atılım Faktoring AŞ: 166 milyon TL
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ: 4 milyar TL
Bu şirketlerin ihraç edecekleri borçlanma araçlarıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve yatırım planlarını desteklemeleri bekleniyor.
34 İNTERNET SİTESİNE HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI
SPK ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet üzerinden yasa dışı şekilde yurt dışı merkezli kaldıraçlı işlem sunan 34 internet sitesi tespit etti. Bu sitelere yönelik erişimin engellenmesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasına karar verildi. Kurul, yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına yalnızca lisanslı ve denetlenen kurumlar aracılığıyla yatırım yapmaları gerektiği uyarısını yineledi.
Kaynak: AA