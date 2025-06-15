Evde Bakım Yardımları Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş ‘Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Evde Bakım Yardımları Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Açıkladı
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Kurban Bayramı'nın sonra ermesinin ardından gözler engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere verilen evde bakım yardımlarına çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımın hesaplara ne zaman yatırılacağı merak edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan flaş bir açıklama geldi.

Bakan Göktaş, bu ay toplam 5,4 milyar liralık yardımın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Evde Bakım Yardımı'ndan aylık ortalama 540 bin vatandaşın yararlandığını belirten Bakan Göktaş, bu yardımın bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olduğunu vurguladı.

Evde Bakım Yardımları Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Bakan Göktaş Açıkladı - Resim : 1

'GÜÇLENMESİNE DESTEK OLUYORUZ'

Göktaş, ‘Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz’ dedi.

'HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK'

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları söyledi: Aylık ortalama 540 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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Mahinur Özdemir Göktaş Evde Bakım Yardımı
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