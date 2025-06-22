Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde

9 Eylül 1999’dan sonra işe başlayanlar, önceki döneme göre daha ağır emeklilik koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Örneğin, 8 Eylül 1999’da sigortalı olan biri 48 yaşında emekli olabilirken, sadece bir gün sonra işe başlayan kişi 58 yaşına kadar çalışmak zorunda kalıyor. Bu fark, yıllardır kamuoyunda “1 günle hak kaybı” olarak eleştiriliyor.