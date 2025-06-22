Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde
Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik tartışmaları yeniden gündeme taşındı. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) giriş yapan sigortalılar için umut veren açıklamalar gelmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
9 Eylül 1999’dan sonra işe başlayanlar, önceki döneme göre daha ağır emeklilik koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Örneğin, 8 Eylül 1999’da sigortalı olan biri 48 yaşında emekli olabilirken, sadece bir gün sonra işe başlayan kişi 58 yaşına kadar çalışmak zorunda kalıyor. Bu fark, yıllardır kamuoyunda “1 günle hak kaybı” olarak eleştiriliyor.
“2027 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE YASALAŞACAK”
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamada düzenlemenin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, “Kademeli emeklilik er ya da geç çıkacak. Net söylüyorum, 2027 seçimlerinden önce bu sorun çözülecek” dedi. Karakaş, söz konusu düzenlemenin EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) gibi geniş kapsamlı olmayacağını, yalnızca belirli bir tarih aralığında mağduriyet yaşayan kesimi kapsayacağını belirtti.
KAMUOYU BASKISI ETKİLİ OLABİLİR
Uzmanlara göre EYT’de olduğu gibi kamuoyu baskısı, kademeli emeklilik düzenlemesinin de önünü açabilir. Seçim atmosferine yaklaşılırken, bu konunun siyasi gündemin merkezine oturması bekleniyor. Yapılması planlanan değişiklikle, 1999–2008 yılları arasında SGK’ya giriş yapan milyonlarca kişi, daha makul yaş ve prim şartlarıyla emeklilik hakkına kavuşmayı umuyor.
YASA İÇİN GÖZLER TBMM’DE
Kademeli emeklilik henüz yasa haline gelmese de kamuoyu talepleri ve uzman görüşleri düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde atılacak siyasi adımlar, uzun yıllardır emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.