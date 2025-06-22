Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Pulver Kimya fabrikasında işçilere yapılan yüksek oranlı zammın ardından 45 çalışan işten çıkarıldı. Petrol-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından yaşanan bu gelişme, çalışanlar arasında şaşkınlık ve endişeye yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz ay, Petrol-İş Sendikası’na bağlı Pulver Kimya, Elastron ve Conta fabrikalarında yaklaşık 1.300 işçiyi kapsayan grev ilk gününde sona ermiş; taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Bu kapsamda saatlik ücretlere %92 zam yapılmış, ayrıca işçilere yılda 4 maaş ikramiye ödenmesi taahhüt edilmişti.
İŞTEN ÇIKARMALAR SÖZLEŞMENİN ARDINDAN BAŞLADI
Ancak zamlı sözleşmeden sadece birkaç hafta sonra Pulver Kimya’da 45 işçinin iş akdi feshedildi. Fabrikada toplamda 470 çalışanın bulunduğu göz önüne alındığında, bu sayı kayda değer bir orana denk geliyor. Haziran ayı itibarıyla başlatılan işten çıkarmaların fabrikadaki gelecek beklentilerini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.
SENDİKADAN SERT TEPKİ: "ÇALIŞMA BARIŞI ZEDELENİR"
Petrol-İş Sendikası yetkilileri, sözleşmenin çalışan haklarını belirli ölçüde garanti altına aldığını vurgularken, işten çıkarmaların sürme ihtimalinin endişe verici olduğunu bildirdi. Sendika temsilcileri, işverenin bu tutumunun çalışma barışını zedeleyebileceği uyarısında bulundu ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Pulver Kimya’daki bu gelişmeler, işçilerin zam sevinçlerinin kısa sürede yerini işsizlik korkusuna bırakmasına neden oldu. İşçilerin büyük bir kısmı, benzer bir durumda olup olmadıklarını merak ederken, fabrikada iş güvencesine dair endişeler tırmanmaya devam ediyor.