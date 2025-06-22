Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz

İŞTEN ÇIKARMALAR SÖZLEŞMENİN ARDINDAN BAŞLADI

Ancak zamlı sözleşmeden sadece birkaç hafta sonra Pulver Kimya’da 45 işçinin iş akdi feshedildi. Fabrikada toplamda 470 çalışanın bulunduğu göz önüne alındığında, bu sayı kayda değer bir orana denk geliyor. Haziran ayı itibarıyla başlatılan işten çıkarmaların fabrikadaki gelecek beklentilerini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

SENDİKADAN SERT TEPKİ: "ÇALIŞMA BARIŞI ZEDELENİR"

Petrol-İş Sendikası yetkilileri, sözleşmenin çalışan haklarını belirli ölçüde garanti altına aldığını vurgularken, işten çıkarmaların sürme ihtimalinin endişe verici olduğunu bildirdi. Sendika temsilcileri, işverenin bu tutumunun çalışma barışını zedeleyebileceği uyarısında bulundu ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.