Alışverişte Kredi Kartı Zirvede, Nakit Para Tarihe Karışıyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, vatandaşların alışverişte kredi kartını giderek daha fazla kullandığını ortaya koydu. 2021’in ikinci yarısından itibaren kredi kartı işlemleri ve tutarları, banka kartlarını geride bıraktı. Aynı dönemde banka kartlarının alışverişteki payı azalırken, yüksek faiz oranlarının etkisiyle nakit çekim işlemlerinde de düşüş yaşandı. Buna rağmen, vatandaş alışverişte kredi kartına yönelmeye devam ediyor.

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Alışverişte Kredi Kartı Zirvede, Nakit Para Tarihe Karışıyor
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BKM’nin (Bankalararası Kart Merkezi) 2020 başından 2025 Nisan sonuna kadar olan verilerine göre, 2021’in ilk yarısına kadar banka kartı ve kredi kartı işlem tutarları birbirine yakın seyrederken, ikinci yarısında kredi kartı işlemlerinde fark belirgin şekilde açıldı. İşlem adetlerinde ise kredi kartları 2022 ve 2023’ün ilk yarısında banka kartlarıyla rekabet ederken, 2023 ikinci yarısından itibaren fark daha da büyüdü. Bu durum, vatandaşların kredi kartlarına yöneldiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Alışverişte Kredi Kartı Zirvede, Nakit Para Tarihe Karışıyor - Resim : 1

İŞLEM BAŞINA HARCAMALAR DA ARTTI

Ekonomim'de yer alan habere göre; 2020’den itibaren banka kartı ile yapılan alışverişlerde işlem başına tutar yüzde 511 artış gösterirken, kredi kartlarında bu oran yüzde 745’e ulaştı. 2024 Nisan’dan 2025 Nisan’a kadar olan dönemde ise banka kartlarında işlem başına harcama yüzde 25 artarken, kredi kartlarında yüzde 48 arttı. Yılbaşından bu yana da banka ve kredi kartlarındaki alışverişlerde işlem başına tutar sırasıyla yüzde 1 ve 7 artış gösterdi. .

Alışverişte Kredi Kartı Zirvede, Nakit Para Tarihe Karışıyor - Resim : 2

NAKİT ÇEKİMDE BANKA KARTI TERCİH EDİLİYOR

Nakit çekimlerde hesapta bulunan bakiyeler için banka kartı kullanılırken, kısa vadeli finansman ihtiyacında kredi kartı tercih ediliyor. 2020-2025 döneminde banka kartlarından nakit çekim işlemleri yüzde 3 artarken, kredi kartlarında bu oran yüzde 134 oldu. Tutarlarda da sırasıyla banka kartıyla çekilen miktar yüzde 474 oranında artarken, kredi kartlarında yüzde 774 oranında artış gösterdi.

Yılbaşından bu yana banka kartlarından yapılan nakit çekim işlem adedi yüzde 14 oranında artarken, kredi kartlarında yüzde 5 azalış görüldü İşlem tutarında da aynı şekilde banka kartlarındaki artış nakit çekimlerinde yüzde 24, kredi kartlarında ise yüzde 2 oldu.

ALIŞVERİŞTE DÜŞÜŞ

2025 yılı başından itibaren alışveriş işlem adetlerinde düşüş yaşandı. Banka kartlarında işlem adedi yüzde 1 azalırken, kredi kartlarında bu oran yüzde 2 oldu. Ancak fiyat artışları nedeniyle işlem tutarları yükseldi; banka kartıyla yapılan alışverişlerde tutar yüzde 14, kredi kartlarında ise yüzde 5 arttı.

Kaynak: Ekonomim

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