Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı

Hipertansiyon günümüzde milyonlarca insanı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir problem olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, kan basıncını aniden yükselten bazı besinlerin düzenli tüketilmesinin kalp ve damar sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının bu gıdalardan uzak durması gerektiği belirtiliyor.

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Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı
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Tuz, hipertansiyonun en önemli tetikleyicilerinden biri. Vücutta su tutulmasına yol açan aşırı tuz tüketimi, kan hacmini artırarak damarlara baskı yapıyor. Salamura ürünler, konserve gıdalar, işlenmiş etler, hazır çorbalar, cips ve tuzlu kraker gibi yiyecekler yüksek sodyum içerikleri nedeniyle özellikle riskli grupta yer alıyor. Uzmanlar, bu tür gıdaların mümkünse tamamen beslenmeden çıkarılmasını tavsiye ediyor.

Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı - Resim : 1

ENERJİ İÇECEKLERİ TANSİYONU ZIPLATABİLİR

Kafein ve diğer uyarıcı maddeler içeren enerji içecekleri, yüksek dozda tüketildiğinde damarları daraltarak kalp ritmini hızlandırabiliyor. Bu da kan basıncında ani yükselmelere yol açabiliyor. Özellikle gençler arasında yaygın olan bu içecekler, tansiyon hastaları için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

KIZARTMA VE FAST FOODLARA DİKKAT

Yağ oranı yüksek, özellikle trans ve doymuş yağ içeren kızartmalar, hazır gıdalar ve fast food ürünleri damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olarak dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor. Bu durum doğrudan kan basıncının yükselmesine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu tür yiyeceklerin sık tüketilmesinin uzun vadede hipertansiyon ve kalp krizi riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

İÇKİ TÜKETİMİNDE SINIRLI OLMAK GEREKİYOR

Aşırı alkol kullanımı, sadece tansiyonu yükseltmekle kalmıyor; aynı zamanda kalp ritmini bozarak kardiyovasküler sistemi zayıflatıyor. Özellikle yaz aylarında, sıcak hava ile birleştiğinde fazla alkol tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Tansiyonu Fırlatıyor, Sağlığı Resmen Katlediyor! Uzmanlar Riskli Gıdaları Açıkladı - Resim : 2

ŞEKERDE 'SESSİZ TEHLİKE'

Günlük şeker tüketiminin kontrolsüz artması, vücutta inflamasyona neden olarak metabolizmayı bozabiliyor. Uzmanlar, özellikle yaş ilerledikçe fazla şekerin kan basıncını yükselttiğine ve damar yapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Tatlılar, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar bu konuda başlıca suçlular arasında.

TANSİYONU DENGELEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Tuz tüketimini azaltın, doğal ve taze ürünleri tercih edin.

Kafeinli içecekler yerine bitki çaylarına yönelin.

Kızartmalardan uzak durun, haşlama ya da fırın yemeklerini tercih edin.

Alkol ve şeker tüketimini sınırlayın, paketli gıdalardan kaçının.

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Kaynak: Haber Merkezi

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