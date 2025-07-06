Elon Musk Amerika Partisi'ni Kurdu: Özgürlüğünüzü Geri Vermek İçin!

Milyarder Elon Musk, ABD siyaset sahnesini sarsacak bir hamleyle "Amerika Partisi"nin kurulduğunu duyurdu. Musk sosyal medya açıklamasında, "Bugün Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu" dedi.

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Elon Musk Amerika Partisi'ni Kurdu: Özgürlüğünüzü Geri Vermek İçin!
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Dünyanın en zengin insanı ve Tesla CEO'su Elon Musk, ABD siyaset sahnesini sarsacak bir hamleyle "Amerika Partisi"nin kurulduğunu duyurdu.

Bu hamle, Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile vergi indirimi tasarısı üzerinden yaşadığı gerilimin zirveye çıkmasının ardından geldi.

Musk, "Halk iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti istedi, o halde olacak. Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye gelince, demokraside değil, tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu" ifadelerini kullandı.

Elon Musk Amerika Partisi'ni Kurdu: Özgürlüğünüzü Geri Vermek İçin! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

2024 seçimlerinde Trump'a önemli bağışlar yapan ve Cumhuriyetçilere yakın durduğu bilinen Musk, bu yasa sonrası rotasını sert biçimde değiştirdi. Musk, Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminden uzaklaştırmakla" suçladı. Trump ise karşılık olarak Musk'ın şirketlerine verilen milyarlarca dolarlık devlet desteğini kesebileceğini söyledi.

Musk, yasa tasarısı geçerse yeni bir siyasi parti kuracağını daha önce duyurmuştu. Musk'ın öncülüğündeki yeni hareketin, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler dışındaki seçmenlerde nasıl bir yankı bulacağı merak konusu.

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Kaynak: İHA

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