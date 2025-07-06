Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Bir süredir yurt genelinde ağırlıklı olarak açık ve güneşli bir hava görülürken, Meteoroloji bazı illere yağış uyarısında bulundu. Bugün 10 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 1

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneşe Aldanmayın, İşler Değişti! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum'un doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Kaynak: Haber Merkezi

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