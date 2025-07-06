Başakşehir'de Faciadan Dönüldü: Vinç, Park Halindeki 23 Aracı Biçti

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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bir inşaat vinci, yokuş aşağı kayarak dehşet saçtı. Kontrolden çıkan dev vinç, park halindeki tam 23 araca çarparak sürükledi ve bir binanın dış cephesine de zarar verdi.

Olay, saat 18.00 sularında Seyrek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş üzerinde inşaata kurulan vinç, sabitlenmeden kaymaya başladı. Freni boşaldığı öne sürülen dev iş makinesi, sokakta park halinde bulunan onlarca aracı adeta önüne kattı. Araçlar birbiri üzerine çıktı, bazıları ise yol kenarındaki binanın duvarına çarparak durabildi.

'ÇALIŞMADAN KAYIYOR'

Kazanın ardından mahalle halkı sokağa döküldü. Mahalle sakini Uğur Türkmen, vincin kurulum sırasında güvenli şekilde sabitlenmediğini belirterek, "Daha çalışmaya başlamadan aşağıya kaydı. Allah'a şükür can kaybı yok, ama 17-18 araç hasar aldı" dedi.

Türkmen şöyle konuştu:

"Vinç ayaklarını açarken emniyetli bir şekilde açamıyor, kayıyor aşağıya. Bütün araçları da götürüyor, yaklaşık 17-18 tane araç var hepsini almış sürmüş. Allah’a şükür çoluk çocukta bir şey yok, can kaybı yok, mal kaybına da yapacak bir şey yok yerine konulur. Çok ufak sıyrıklar var boyalarında falan tamir edilemeyecek bir şey yok, evlerde öyle bir hasar yok. Vinç daha çalışmaya başlamadan kendi aşağıya kayıyor, çalışma yapamadan. Çalışmak için kurulurken iki tane ayağını açtı anda, herhalde emniyetsiz mi çalıştı nasıl oldu bilemiyorum, makinadan kaynaklanan bir hasar mı oldu olay tamamen onunla alakalı."

'ÇOCUKLAR KAÇMIŞ'

Kazayı gözyaşları içinde anlatan araç sahibi Yasemin Kaya ise olay anında kızından gelen telefonla sokağa koştuğunu belirtti:

"Kızım 'anne vinç kaydı, arabaları ezdi' deyince fırladım. Aracımız tamamen ezildi. Korktum, işte çocuğum içinde olabilir falan diye, çok büyük bir şok geçirdik. Çocuğumu aradım ulaşamıyordum, oğluma sonra ulaştım. Çok büyük bir korku geçirdik. Sokakta çocuklar varmış ama kaçmışlar."

CAN KAYBI YOK, HASAR BÜYÜK

Olay yerine gelen polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak, 23 aracın ciddi şekilde hasar gördüğü, bir binanın cephesinin de darbe aldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili detaylı soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA