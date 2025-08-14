'Mutant' Tavşan Alarmı! Bölge Sakinlerini Korku Sardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Colorado eyaletinde, bir tavşan türü bölge sakinlerinin kabusu oldu.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Fort Collins bölgesinde yaşayan vahşi tavşanların yüzlerinde siyah, dokunaca benzer tümörler çıktı.

Söz konusu durum, tavşanların ‘mutant’a dönüştüğü şeklinde iddiaları ortaya çıkarsa da gerçek bambaşka çıktı.

Papilloma virüsünden kaynaklanan bu durumun tavşanların baş bölgesinde iyi huylu tümörlerin oluşmasına neden olduğu kaydedildi.

Colorado Park ve Vahşi Yaşam (CPW) yetkilileri, bölge sakinlerinden hasta tavşanlardan uzak durmalarını istedi. Özellikle evcil tavşan sahipleri hayvanlarını sivrisinek ve kenelerden uzak tutmaları konusunda uyarıldı.