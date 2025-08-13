Doğal Ortamına Bırakılmaması Soru İşareti Yaratmıştı: Goril 'Zeytin' Neden Şimdi İade Edildi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

22 Aralık 2024’de Nijerya’dan Tayland’a kaçak olarak götürülmek istenirken, İstanbul Havalimanı’nda bulunan ve ‘Zeytin’ adı verilen yavru gorilin, neden getirildiği ülkeye gönderilmediği hayvanseverlerin en merak ettiği konuydu.

Hayvanseverler sık sık yavru gorilin doğal yaşamında koparılmadan geldiği ülkeye iade edilmesi için çağrıda bulunuyordu.

Zeytin’in Nijerya’ya gönderileceği haberi bugün kamuoyuna yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamında, goril Zeytin'in Nijerya'ya iadesine ilişkin açıklama yaptı.

'TEKRAR İLLEGAL TİCARETE KONU EDİLMEMESİ İÇİN'

Açıklamada, Zeytin'in iade sürecinin, "tekrar illegal ticarete konu edilmeyeceğinin garanti edilmesi ve sadece gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezinde bakılması" şartıyla başladığı bildirildi.

Zeytin'in, Nijerya'ya iade edildiğinde, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi ve iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörlerin de dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Yavru goril Zeytin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına uygun şartlarda yapılacak uçuş planlamasıyla Nijerya'ya iade edilecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA