Sıcak Havalara Dikkat! İşte Hayvan Dostlarımız İçin Yaz Rehberi...

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Yaz aylarında artan sıcaklıklar, evcil hayvanların sağlığını ve konforunu olumsuz etkileyebilir. Sadece mama içeriği değil, günlük yaşam düzeninde yapılacak küçük değişiklikler de hayvanların sıcaktan korunmasında büyük fark yaratabiliyor. Veteriner hekimlerin önerileri doğrultusunda, hayvan sahiplerinin yaz döneminde dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şunlar:

GEZDİRME SAATLERİNİ ERKEN VE GEÇ SAATLERE ALIN

Sıcak havalarda asfalt ve beton zeminler aşırı ısınarak hayvanların patilerine zarar verebilir. Bu nedenle gezdirme saatlerini sabah erken veya akşam serin saatlere kaydırmak, hem pati yanıklarını önler hem de sıcak çarpması riskini azaltır.

SU TÜKETİMİNİ TEŞVİK EDİN, TAZE SU SÜREKLİ ULAŞILABİLİR OLSUN

Evcil hayvanların susuz kalmaması için temiz ve taze su her zaman erişilebilir olmalı. Su kaplarının sık sık kontrol edilmesi ve serin bir alanda bulundurulması, hayvanların su tüketimini artırır.

ÖĞÜN ZAMANLARINI VE MİKTARINI YENİDEN DÜZENLEYİN

Sıcak havalarda hayvanların iştahı azalabilir. Bu nedenle öğün saatlerini serin saatlere kaydırmak ve porsiyonları hafifletmek, sindirim sorunlarını önleyebilir. Veteriner önerisiyle yaz aylarına uygun mama seçimi de faydalı olacaktır.

DÜZENLİ TARAMA YAPIN

Yaz aylarında tüy dökümü artabilir. Düzenli tarama, tüylerin hava almasını sağlayarak hayvanların serin kalmasına yardımcı olur ve deri sağlığını destekler.

SERİN DİNLENME ALANLARI OLUŞTURUN

Evde gölgeli ve serin bir dinlenme alanı oluşturmak, hayvanların sıcaktan korunmasını sağlar. Serinletici minderler veya vantilatör gibi araçlar da kullanılabilir.

ARAÇTA ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN

Park halindeki araçlar, kısa sürede aşırı ısınabilir ve hayvanlar için ölümcül bir tehlike oluşturabilir. Evcil hayvanları asla araçta yalnız bırakmamak hayati önem taşır.

PARAZİT VE HASTALIK KONTROLLERİNİ AKSATMAYIN

Sıcak havalarda pire, kene ve diğer parazitlerin çoğalma riski artar. Düzenli parazit kontrolleri ve aşı takvimine uyulması, hayvanların sağlığını korumak için kritik bir adım.

Veteriner hekimler, bu basit ama etkili önlemlerle evcil hayvanların yaz aylarını sağlıklı ve konforlu geçirebileceğini belirtiyor. Hayvan sahiplerinin bu noktalara dikkat etmesi, dostlarının sıcaktan olumsuz etkilenmesini önleyecektir.