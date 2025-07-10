Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat! Bakanlık Duyurdu, Tehlikeli Olduğu İçin Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, şimdi de bir evcil hayvan oyuncağı için risk uyarısı verdi. Popüler markayı işaret eden bakanlık, ürünün piyasaya arzını yasaklayıp toplatılmasına karar verdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat! Bakanlık Duyurdu, Tehlikeli Olduğu İçin Toplatılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeler sonrası gıda güvensizliği giderek büyürken, Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden tehlikeli ürünleri birer birer açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın sistem üzerinden 20 Mayıs 2025 tarihli uyarı verdiği son ürün de bir hayvan oyuncağı oldu.

İstanbul'da üretilen, Mrdıy Retail Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Perakende Satış şirketine ait olan MR DIY marka hamburger şekilli evcil hayvan oyuncağı için bir uyarı verildi. Ticaret Bakanlığı, ürünün boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) tehlikesi oluşturduğu bildirdi.

Evcil Hayvanı Olanlar Dikkat! Bakanlık Duyurdu, Tehlikeli Olduğu İçin Toplatılıyor - Resim : 1

GÜVENSİZLİK NEDENİ NE?

Bakanlık, piyasaya arzını yasaklayarak, mevcut ürünleri de toplatmaya karar verdiği ürünün güvensizlik nedeni olarak "Ts En 71-1 Standardı Kısım:5-36 Aylıktan Daha Küçük Çocuklar İçin Tasarlanan Oyuncaklar-İlgili Ürünün Ses Çıkaran Düdük Kısmı 17.2 N' Da Çıkarak Küçük Parça Oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasıyla, bu ürüne sahip olan ve hayvanlarının kullanmaya devam ettiği vatandaşlara uyarı yapıldı.

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