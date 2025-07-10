İstanbul’da Zincirleme Facia! Yokuştan Kayan Kamyonet Dehşet Saçtı… 10 Araç Hasar Aldı, 3 Kişi Yaralı

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Başakşehir’de Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesinde Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki kamyonet şoförünün kontrolünden çıkarak yokuştan aşağı kayarak feci bir kazaya neden oldu.

Kamyonet trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı, karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca daha çarpıp devrildi. Feci kazada 1'i hamile 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 1’i hamile 3 kişi ambulanslar ile hastanelere götürülürken 10 araçta hasar oluştu.

'9 ARAÇTA HASAR VAR'

Kazaya karışan İsa Küçükkale şunları söyledi: Ağır bir kazaydı, kamyonet yan yattı. Yukarıdan vura vura geldi. Önüne şu aracı sürükleyerek geldi. Hepimize çarptı. Kamyonet sürücüsü yaralıydı. Ortalama 9 araçta hasar var.

Kaynak: DHA