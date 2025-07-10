İstanbul’da Zincirleme Facia! Yokuştan Kayan Kamyonet Dehşet Saçtı… 10 Araç Hasar Aldı, 3 Kişi Yaralı

İstanbul Başakşehir’de 10 aracın karıştığı zincirleme kara yürekleri ağza getirdi. Yokuş aşağı kayan kamyonet sürücüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Başakşehir’de Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesinde Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki kamyonet şoförünün kontrolünden çıkarak yokuştan aşağı kayarak feci bir kazaya neden oldu.

İstanbul’da Zincirleme Facia! Yokuştan Kayan Kamyonet Dehşet Saçtı… 10 Araç Hasar Aldı, 3 Kişi Yaralı - Resim : 1

Kamyonet trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı, karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca daha çarpıp devrildi. Feci kazada 1'i hamile 3 kişi yaralandı.

İstanbul’da Zincirleme Facia! Yokuştan Kayan Kamyonet Dehşet Saçtı… 10 Araç Hasar Aldı, 3 Kişi Yaralı - Resim : 2

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 1’i hamile 3 kişi ambulanslar ile hastanelere götürülürken 10 araçta hasar oluştu.

İstanbul’da Zincirleme Facia! Yokuştan Kayan Kamyonet Dehşet Saçtı… 10 Araç Hasar Aldı, 3 Kişi Yaralı - Resim : 3

'9 ARAÇTA HASAR VAR'

Kazaya karışan İsa Küçükkale şunları söyledi: Ağır bir kazaydı, kamyonet yan yattı. Yukarıdan vura vura geldi. Önüne şu aracı sürükleyerek geldi. Hepimize çarptı. Kamyonet sürücüsü yaralıydı. Ortalama 9 araçta hasar var.

Kaynak: DHA

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