İstanbul’da Zincirleme Facia! Yokuştan Kayan Kamyonet Dehşet Saçtı… 10 Araç Hasar Aldı, 3 Kişi Yaralı
İstanbul Başakşehir’de 10 aracın karıştığı zincirleme kara yürekleri ağza getirdi. Yokuş aşağı kayan kamyonet sürücüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Başakşehir’de Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesinde Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki kamyonet şoförünün kontrolünden çıkarak yokuştan aşağı kayarak feci bir kazaya neden oldu.
Kamyonet trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı, karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca daha çarpıp devrildi. Feci kazada 1'i hamile 3 kişi yaralandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 1’i hamile 3 kişi ambulanslar ile hastanelere götürülürken 10 araçta hasar oluştu.
'9 ARAÇTA HASAR VAR'
Kazaya karışan İsa Küçükkale şunları söyledi: Ağır bir kazaydı, kamyonet yan yattı. Yukarıdan vura vura geldi. Önüne şu aracı sürükleyerek geldi. Hepimize çarptı. Kamyonet sürücüsü yaralıydı. Ortalama 9 araçta hasar var.
Kaynak: DHA