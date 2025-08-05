YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: TSK'nın Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Görevlerde Bulundu?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları son dakika açıklandı. Alınan kararla birlikte Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye’nin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

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YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: TSK'nın Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Görevlerde Bulundu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde önemli değişiklikler yapıldı. Alınan kararlara göre, Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. Toplantıda ayrıca 32 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 61 albay da general ve amiral olarak atandı. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Mart 1961 tarihinde Artvin’de dünyaya gelen Selçuk Bayraktaroğlu, askerî kariyerine uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunarak devam etti. Baba adı Kurban olan Bayraktaroğlu, 2013 yılında tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016 yılında ise korgeneralliğe terfi etti.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

10 Ocak 2020 tarihinde vekaleten Genelkurmay II. Başkanı olarak görevlendirilen Bayraktaroğlu, Metin Gürak’ın 2. Ordu Komutanlığı görevine atanmasının ardından bu göreve asaleten getirildi. 2021 yılında orgeneral rütbesine yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan atama kararıyla Genelkurmay 2. Başkanı olarak atanmıştı.

YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: TSK'nın Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hangi Görevlerde Bulundu? - Resim : 1

YENİ GÖREVİ RESMEN BAŞLADI

2025 YAŞ kararlarıyla birlikte, Selçuk Bayraktaroğlu artık Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Genelkurmay Başkanı olarak görev yapacak. Yeni dönemde TSK’nın yapısal değişim süreçleri ve güvenlik politikalarındaki rolü açısından önemli görevler üstlenecek.

Gözler YAŞ Toplantısındaydı, Kararlar Belli Oldu... Genelkurmay Başkanı Değişti!Gözler YAŞ Toplantısındaydı, Kararlar Belli Oldu... Genelkurmay Başkanı Değişti!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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